Курица по-милански – очень вкусное и сочное блюдо для вашего обеда. Мясо нужно окунуть в кляр из муки и яиц, а затем обсыпать большим количеством сыра. Такой кулинарный шедевр будет значительно вкуснее классических отбивных.

Идея приготовления сочной курицы по-милански для обеда опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)

яйцо – 2 шт.

мука

твердый сыр – 150 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Возьмите куриное бедро, отделите мясо от кости.

2. Сделайте надрезы и добавьте специи.

3. Для кляра в отдельные емкости выложите яйца, немного муки и много сыра.

4. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.

5. Тушите 15 минут.

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