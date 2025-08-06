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Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед
Курица по-милански – очень вкусное и сочное блюдо для вашего обеда. Мясо нужно окунуть в кляр из муки и яиц, а затем обсыпать большим количеством сыра. Такой кулинарный шедевр будет значительно вкуснее классических отбивных.
Идея приготовления сочной курицы по-милански для обеда опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)
- яйцо – 2 шт.
- мука
- твердый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Возьмите куриное бедро, отделите мясо от кости.
2. Сделайте надрезы и добавьте специи.
3. Для кляра в отдельные емкости выложите яйца, немного муки и много сыра.
4. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.
5. Тушите 15 минут.
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