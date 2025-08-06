Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

Курица по-милански – очень вкусное и сочное блюдо для вашего обеда. Мясо нужно окунуть в кляр из муки и яиц, а затем обсыпать большим количеством сыра. Такой кулинарный шедевр будет значительно вкуснее классических отбивных.

Идея приготовления сочной курицы по-милански для обеда опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 5 шт. (отделить от кости)
  • яйцо – 2 шт.
  • мука
  • твердый сыр – 150 г
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

1. Возьмите куриное бедро, отделите мясо от кости.

Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

2. Сделайте надрезы и добавьте специи.

Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

3. Для кляра в отдельные емкости выложите яйца, немного муки и много сыра.

4. Обваляйте курочку в этом нежном сырном кляре и обжарьте до золотистой корочки.

Курица по-милански: как вкусно приготовить сочное мясо на обед

5. Тушите 15 минут.

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