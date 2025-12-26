"Курица под кайфом": делимся рецептом праздничного салата на Новый год
"Курица под кайфом" – вкусный праздничный салат с неожиданным сочетание. Вкус курицы, овощей и хрустящих сухариков прекрасно дополняет поджаренный мак. Блюдо очень эффектное и оригинальное.
Идея приготовления праздничного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- копченое куриное филе – 300 г
- помидоры – 2 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- майонез – 200 г
- сыр – 120 г
- мак – 2 ст.л.
- хлеб – 200 г
- масло – 1 ст.л.
- копченая паприка
- чеснок
Способ приготовления:
1. Для начала копченую курицу, вареные яйца, томаты нарезаем на кубики.
2. Курицу выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.
3. Далее идут вареные яйца, затем майонез и нарезанные томаты, из которых надо слить воду и подсолить.
4. Делаем сеточку из майонеза и добавляем натертый сыр, сверху также смазываем майонезом и отставляем салат в холодильник на час.
5. Далее делаем домашние сухарики: к хлебу добавляем масло и специи и подсушиваем на сковороде.
6. Также обязательно подсушите мак, потому что именно он дает весь вкус салата.
7. Перед подачей выкладываем сухари посыпаем маком.
