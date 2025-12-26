"Курица под кайфом" – вкусный праздничный салат с неожиданным сочетание. Вкус курицы, овощей и хрустящих сухариков прекрасно дополняет поджаренный мак. Блюдо очень эффектное и оригинальное.

Идея приготовления праздничного салата "Курица под кайфом" опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

копченое куриное филе – 300 г

помидоры – 2 шт.

вареные яйца – 3 шт.

майонез – 200 г

сыр – 120 г

мак – 2 ст.л.

хлеб – 200 г

масло – 1 ст.л.

копченая паприка

чеснок

Способ приготовления:

1. Для начала копченую курицу, вареные яйца, томаты нарезаем на кубики.

2. Курицу выкладываем первым слоем и смазываем майонезом.

3. Далее идут вареные яйца, затем майонез и нарезанные томаты, из которых надо слить воду и подсолить.

4. Делаем сеточку из майонеза и добавляем натертый сыр, сверху также смазываем майонезом и отставляем салат в холодильник на час.

5. Далее делаем домашние сухарики: к хлебу добавляем масло и специи и подсушиваем на сковороде.

6. Также обязательно подсушите мак, потому что именно он дает весь вкус салата.

7. Перед подачей выкладываем сухари посыпаем маком.

