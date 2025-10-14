Квашеная капуста на зиму: рецепт с холодной водой: рецепт с холодной водой
Квашеная капуста – одна из самых популярных заготовок на зиму. Она прекрасно хранится, остается хрустящей и имеет приятный насыщенный вкус. Приготовить ее можно без кипячения, с помощью холодного рассола. Это удобно, быстро и не требует много усилий. Главное – правильно подобрать соль и соблюдать пропорции, чтобы капуста хорошо проквасилась и не испортилась.
Идея приготовления хрустящей квашеной капусты в маринаде с холодной водой опубликована на странице фудблогера fialka.vik в Instagram.
Ингредиенты (на банку 3 л):
- капуста – 3-3,5 кг.
- вода холодная – 750 мл.
- соль каменная или морская – 2 ст.л. (не йодированная и не "экстра")
- сахар – 1 ст.л.
- морковь – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.
2. В холодной воде растворите соль и сахар – это будет ваш рассол.
3. На дно трехлитровой банки налейте примерно 750 мл. рассола.
4. Начните постепенно выкладывать капусту, слегка утрамбовывая ее кулаком или ложкой, чтобы выпустить воздух и дать место соку.
5. Добавляйте порциями, пока банка не будет плотно заполнена. Капуста во время этого процесса будет выделять много жидкости, поэтому банку лучше поставить в миску или глубокую тарелку.
6. Капроновую крышку разрежьте пополам и вставьте в банку крест-накрест – это поможет удержать капусту под рассолом.
7. Оставьте банку на сутки в теплом месте, чтобы началось брожение.
8. Далее поставьте капусту на 3-4 дня в прохладное место (кладовку или подвал), чтобы она созрела. Если храните капусту в холодильнике, также дайте ей несколько дней на брожение.
9. Капуста готова, когда перестает выделять сок и не появляются пузырьки. Попробуйте на вкус: если она уже достаточно кислая, можно переносить в холод для хранения. Если нет – оставьте еще на день-два.
10. В случае, если рассол не покрывает капусту полностью, приготовьте еще небольшую порцию (вода + соль + сахар) и долейте до верха.
11. Храните готовую квашеную капусту в холодном месте под капроновой крышкой.
