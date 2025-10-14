Квашеная капуста – одна из самых популярных заготовок на зиму. Она прекрасно хранится, остается хрустящей и имеет приятный насыщенный вкус. Приготовить ее можно без кипячения, с помощью холодного рассола. Это удобно, быстро и не требует много усилий. Главное – правильно подобрать соль и соблюдать пропорции, чтобы капуста хорошо проквасилась и не испортилась.

Идея приготовления хрустящей квашеной капусты в маринаде с холодной водой опубликована на странице фудблогера fialka.vik в Instagram.

Ингредиенты (на банку 3 л):

капуста – 3-3,5 кг.

вода холодная – 750 мл.

соль каменная или морская – 2 ст.л. (не йодированная и не "экстра")

сахар – 1 ст.л.

морковь – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.

2. В холодной воде растворите соль и сахар – это будет ваш рассол.

3. На дно трехлитровой банки налейте примерно 750 мл. рассола.

4. Начните постепенно выкладывать капусту, слегка утрамбовывая ее кулаком или ложкой, чтобы выпустить воздух и дать место соку.

5. Добавляйте порциями, пока банка не будет плотно заполнена. Капуста во время этого процесса будет выделять много жидкости, поэтому банку лучше поставить в миску или глубокую тарелку.

6. Капроновую крышку разрежьте пополам и вставьте в банку крест-накрест – это поможет удержать капусту под рассолом.

7. Оставьте банку на сутки в теплом месте, чтобы началось брожение.

8. Далее поставьте капусту на 3-4 дня в прохладное место (кладовку или подвал), чтобы она созрела. Если храните капусту в холодильнике, также дайте ей несколько дней на брожение.

9. Капуста готова, когда перестает выделять сок и не появляются пузырьки. Попробуйте на вкус: если она уже достаточно кислая, можно переносить в холод для хранения. Если нет – оставьте еще на день-два.

10. В случае, если рассол не покрывает капусту полностью, приготовьте еще небольшую порцию (вода + соль + сахар) и долейте до верха.

11. Храните готовую квашеную капусту в холодном месте под капроновой крышкой.

