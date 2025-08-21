Квашеная капуста издавна считается одним из самых любимых блюд в зимний период. Она хорошо подходит как в салаты, так и в качестве гарнира к мясу или картофелю. Однако даже у опытных хозяек иногда возникает проблема: на поверхности банки появляется плесень, которая портит не только вид, но и вкус заготовки.

Редакция FoodOboz расскажет, как избежать этого неприятного момента. Достаточно знать один проверенный секрет.

Фокус в том, чтобы добавить к капусте простой ингредиент – горчицу. Именно она не позволяет нежелательным бактериям развиваться, а значит, капуста будет храниться дольше и оставаться хрустящей и вкусной.

Чтобы заготовка удалась, кулинары советуют придерживаться нескольких простых правил:

Достаточно соли. Оптимальное количество – 2-3 % от веса капусты. Именно она запускает процесс брожения и защищает от порчи. Избыток соли, наоборот, может остановить ферментацию.

Горчица на дно банки. Достаточно одной чайной ложки порошка. Дополнительно можно присыпать горчицей верхний слой. Это работает как естественный барьер от плесени.

Полное погружение в рассол. Капуста не должна контактировать с воздухом. Для этого используют гнет. Если верхний слой останется сухим, именно там и начнет появляться плесень.

Чистая посуда и сырье. Банки нужно тщательно мыть, а капусту хорошо промывать. Это самый простой способ предотвратить нежелательные микроорганизмы.

Правильное хранение. После завершения квашения капусту следует держать в прохладном месте – холодильнике или погребе. Высокая температура значительно сокращает срок годности.

Если же плесень все-таки появилась, не обязательно выбрасывать всю заготовку. Достаточно осторожно убрать пораженный верхний слой вместе с частью рассола. Остальное можно использовать в блюдах, если продукт сохранил естественный запах и вкус.

Таким образом, всего одна чайная ложка горчицы способна спасти квашеную капусту от порчи и гарантировать превосходный результат.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: