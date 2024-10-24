Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени
Квашеная капуста – настоящий суперфуд осени. Ее можно готовить совершенно разными способами, но если воспользоваться следующим методом, есть готовую закуску можно будет уже через сутки.
Идея приготовления сочной и пряной квашеной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощ оставляет свою хрустящую текстуру и становится очень сочным.
Ингредиенты на банке три литра:
- капуста – 2 кг.
- морковь – 2 шт.
- перец сладкий – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 1,5 ст.л.
- сахар – 5 ст.л
- масло – 100 мл.
- уксус – 100 мл.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Натереть морковь.
3. Нарезать мелко перец и чеснок.
4. Всё хорошо перемешать в емкости.
5. Утрамбовать в банку.
6. Для маринада все соединить и довести до кипения.
7. После охлаждения залить капусту и закрыть крышкой.
8. Есть через 24 часа.
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