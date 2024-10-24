Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

Квашеная капуста – настоящий суперфуд осени. Ее можно готовить совершенно разными способами, но если воспользоваться следующим методом, есть готовую закуску можно будет уже через сутки.

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Идея приготовления сочной и пряной квашеной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощ оставляет свою хрустящую текстуру и становится очень сочным.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

Ингредиенты на банке три литра:

  • капуста – 2 кг.
  • морковь – 2 шт.
  • перец сладкий – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л
  • соль – 1,5 ст.л.
  • сахар – 5 ст.л
  • масло – 100 мл.
  • уксус – 100 мл.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

3. Нарезать мелко перец и чеснок.

4. Всё хорошо перемешать в емкости.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

5. Утрамбовать в банку.

6. Для маринада все соединить и довести до кипения.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

7. После охлаждения залить капусту и закрыть крышкой.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

8. Есть через 24 часа.

Квашеная капуста за сутки: как быстро приготовить самую популярную овощную закуску осени

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