Квашеная капуста – настоящий суперфуд осени. Ее можно готовить совершенно разными способами, но если воспользоваться следующим методом, есть готовую закуску можно будет уже через сутки.

Видео дня

Идея приготовления сочной и пряной квашеной капусты за сутки опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Овощ оставляет свою хрустящую текстуру и становится очень сочным.

Ингредиенты на банке три литра:

капуста – 2 кг.

морковь – 2 шт.

перец сладкий – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л

соль – 1,5 ст.л.

сахар – 5 ст.л

масло – 100 мл.

уксус – 100 мл.

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь.

3. Нарезать мелко перец и чеснок.

4. Всё хорошо перемешать в емкости.

5. Утрамбовать в банку.

6. Для маринада все соединить и довести до кипения.

7. После охлаждения залить капусту и закрыть крышкой.

8. Есть через 24 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: