Квашеные баклажаны с морковью и чесноком: готовятся без уксуса.
Баклажаны очень вкусно заквасить с морковью и луком. А если воспользоваться следующей технологией – вам даже не понадобится уксус. Поэтому все компоненты сохранят свою пользу.
Идея приготовления квашеных баклажанов без уксуса опубликована на странице фудблогера Натальи с ником pampyshka vdoma в Instgaram. Закуску можно есть уже через 5 дней.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг.
- морковь – 0,5 кг
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- приправы по-корейски, в составе которых есть кориандр и перец – 1 пачка
- масло – 50 мл.
Способ приготовления:
1. Баклажаны отварить 5-7 минут, время зависит от размера баклажанов, главное – не переварить.
2. Выложить на противень и поставить под пресс до охлаждения, чтобы освободить баклажаны от лишней жидкости.
3. Морковь натереть на терке (лучше взять терку для моркови по-корейски).
4. Добавить нарезанный полукольцами лук, масло, приправу для моркови по-корейски и протушить овощи до мягкости моркови.
5. Добавить чеснок, зелень и дать остыть.
6. В баклажанах сделать надрез.
7. Выложить щедро начинку.
8. Сложить в кастрюлю, залить рассолом комнатной температуры: на 1 л воды 1 ст.л. соли.
9. Поставить под пресс на 3-5 дней. Если закуска будете храниться в холодильнике – достаточно 3-4 суток.
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