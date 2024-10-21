Баклажаны очень вкусно заквасить с морковью и луком. А если воспользоваться следующей технологией – вам даже не понадобится уксус. Поэтому все компоненты сохранят свою пользу.

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Идея приготовления квашеных баклажанов без уксуса опубликована на странице фудблогера Натальи с ником pampyshka vdoma в Instgaram. Закуску можно есть уже через 5 дней.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг.

морковь – 0,5 кг

лук – 1 шт.

чеснок – 1 головка

приправы по-корейски, в составе которых есть кориандр и перец – 1 пачка

масло – 50 мл.

Способ приготовления:

1. Баклажаны отварить 5-7 минут, время зависит от размера баклажанов, главное – не переварить.

2. Выложить на противень и поставить под пресс до охлаждения, чтобы освободить баклажаны от лишней жидкости.

3. Морковь натереть на терке (лучше взять терку для моркови по-корейски).

4. Добавить нарезанный полукольцами лук, масло, приправу для моркови по-корейски и протушить овощи до мягкости моркови.

5. Добавить чеснок, зелень и дать остыть.

6. В баклажанах сделать надрез.

7. Выложить щедро начинку.

8. Сложить в кастрюлю, залить рассолом комнатной температуры: на 1 л воды 1 ст.л. соли.

9. Поставить под пресс на 3-5 дней. Если закуска будете храниться в холодильнике – достаточно 3-4 суток.

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