Квашеные помидоры с бархатцами: успейте приготовить этой осенью
Квашеные помидоры – одна из самых популярных заготовок на осень. Они имеют насыщенный вкус, хорошо хранятся и подходят как к повседневному, так и к праздничному столу. Особой популярностью пользуются помидоры, квашеные с добавлением бархатцев – именно эти цветы придают овощам легкой пряности и сохраняют их хрусткость.
Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с бархатцами опубликована на странице фудблогера nasivanky в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры: спелые, целые плоды (количество зависит от объема банок)
- зелень и листья: сельдерей, петрушка, укроп (зонтик), мята, зеленый и фиолетовый базилик, листья хрена, смородины, грецкого ореха
- бархатцы – 2-3 цветка на емкость
- чеснок – 5 зубчиков
- лук – 1 шт.
- гвоздика: 2–3 бубочки
- жгучий перец – небольшой кусочек
- корица – на кончике ножа
- листья кукурузы – 2 внутренних листочка с початка (вниз и сверху заготовки)
Ингредиенты для рассола:
- вода – 10 л (холодная)
- соль – 1,5 стакана (граненые, без горки)
Способ приготовления:
1. На дно чистой банки или бочки выложите слой зелени: листья сельдерея, петрушку, укроп, мяту, несколько цветков бархатцев, листья хрена, смородины, ореха, а также обязательно один внутренний лист из початка кукурузы.
2. Добавьте кольца лука, часть нарезанного чеснока, несколько гвоздик и немного острого перца.
3. Плотно выложите помидоры.
4. Сверху положите остатки листьев, еще 2 зубчика мелко нарезанного чеснока и немного корицы.
5. Завершите заготовку вторым кукурузным листом – именно он помогает помидорам остаться твердыми и не размякнуть.
6. Для рассола в холодной воде растворите соль.
7. Залейте банки до верха, накройте плотными капроновыми крышками.
8. Заготовки сразу поставьте в прохладное место – погреб или подвал.
9. Через 2 недели помидоры будут полностью готовы.
10. Если оставить их в теплом помещении, процесс ускорится – готовность наступает через 4-5 дней. Такие квашеные помидоры хорошо хранятся до весны и не теряют плотность и вкус.
