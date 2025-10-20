Квашеные помидоры – одна из самых популярных заготовок на осень. Они имеют насыщенный вкус, хорошо хранятся и подходят как к повседневному, так и к праздничному столу. Особой популярностью пользуются помидоры, квашеные с добавлением бархатцев – именно эти цветы придают овощам легкой пряности и сохраняют их хрусткость.

Идея приготовления вкусных квашеных помидоров с бархатцами опубликована на странице фудблогера nasivanky в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры: спелые, целые плоды (количество зависит от объема банок)

зелень и листья: сельдерей, петрушка, укроп (зонтик), мята, зеленый и фиолетовый базилик, листья хрена, смородины, грецкого ореха

бархатцы – 2-3 цветка на емкость

чеснок – 5 зубчиков

лук – 1 шт.

гвоздика: 2–3 бубочки

жгучий перец – небольшой кусочек

корица – на кончике ножа

листья кукурузы – 2 внутренних листочка с початка (вниз и сверху заготовки)

Ингредиенты для рассола:

вода – 10 л (холодная)

соль – 1,5 стакана (граненые, без горки)

Способ приготовления:

1. На дно чистой банки или бочки выложите слой зелени: листья сельдерея, петрушку, укроп, мяту, несколько цветков бархатцев, листья хрена, смородины, ореха, а также обязательно один внутренний лист из початка кукурузы.

2. Добавьте кольца лука, часть нарезанного чеснока, несколько гвоздик и немного острого перца.

3. Плотно выложите помидоры.

4. Сверху положите остатки листьев, еще 2 зубчика мелко нарезанного чеснока и немного корицы.

5. Завершите заготовку вторым кукурузным листом – именно он помогает помидорам остаться твердыми и не размякнуть.

6. Для рассола в холодной воде растворите соль.

7. Залейте банки до верха, накройте плотными капроновыми крышками.

8. Заготовки сразу поставьте в прохладное место – погреб или подвал.

9. Через 2 недели помидоры будут полностью готовы.

10. Если оставить их в теплом помещении, процесс ускорится – готовность наступает через 4-5 дней. Такие квашеные помидоры хорошо хранятся до весны и не теряют плотность и вкус.

