Самый простой и быстрый продукт в приготовлении – паста, лапша, макароны любых видов. Стоит отметить, что ко всем преимуществам этого продукта, он еще и отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рисовой лапши, с филе и овощами.

Ингредиенты:

1/2 куриного филе

масло, соль, по щепотке карри, сушеного чеснока и паприки

4-5 помидор черри

3-4 шампиньона

1 лапша ТОМ ЯМ

зелень

Способ приготовления:

1. Филе посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте или просто обжарьте.

2. Овощи порежьте.

3. Лапшу залейте кипятком, добавьте специи и соус. Оставьте на 5 минут.

Подавайте лапшу с мясом и овощами, зеленью!

