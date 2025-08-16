Все рецепты
Лапша "Том Ям", которую не нужно варить: рецепт самого быстрого и сытного блюда для обеда и ужина
Самый простой и быстрый продукт в приготовлении – паста, лапша, макароны любых видов. Стоит отметить, что ко всем преимуществам этого продукта, он еще и отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рисовой лапши, с филе и овощами.
Ингредиенты:
- 1/2 куриного филе
- масло, соль, по щепотке карри, сушеного чеснока и паприки
- 4-5 помидор черри
- 3-4 шампиньона
- 1 лапша ТОМ ЯМ
- зелень
Способ приготовления:
1. Филе посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте или просто обжарьте.
2. Овощи порежьте.
3. Лапшу залейте кипятком, добавьте специи и соус. Оставьте на 5 минут.
Подавайте лапшу с мясом и овощами, зеленью!
