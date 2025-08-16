Лапша "Том Ям", которую не нужно варить: рецепт самого быстрого и сытного блюда для обеда и ужина

Самый простой и быстрый продукт в приготовлении – паста, лапша, макароны любых видов. Стоит отметить, что ко всем преимуществам этого продукта, он еще и отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами.

Как быстро и вкусно приготовить лапшу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной рисовой лапши, с филе и овощами. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1/2 куриного филе
  • масло, соль, по щепотке карри, сушеного чеснока и паприки
  • 4-5 помидор черри
  • 3-4 шампиньона
  • 1 лапша ТОМ ЯМ
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Филе посолите, поперчите, полейте маслом и запекайте или просто обжарьте. 

Филе для блюда

2. Овощи порежьте.

Свежие овощи

3. Лапшу залейте кипятком, добавьте специи и соус. Оставьте на 5 минут.

Сколько запаривать лапшу

Подавайте лапшу с мясом и овощами, зеленью!

Готовое блюдо

