Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый
Лазанья – итальянское блюдо из слоев теста и начинки, залитых соусом и запеченных в духовке. Она прекрасно подходит к обеду и легко готовится, поэтому уже давно стала традиционной и для украинцев. В каждой семье лазанью готовят по своему вкусу, добавляя любимые специи на ингредиенты.
Вот, например, недавно шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram продемонстрировал, как в его семье готовят лазанью. А готовил он вместе со своей мамой, что еще больше сделало блюдо семейным.
Ингредиенты для теста на форму 32х32см
- Мука – 200 гр
- Желток – 1 шт
- Яйца – 2 шт
Ингредиенты для болоньезе с индейкой
- Бедро из индейки – 500 гр
- Лук – 130 гр
- Морковь – 100 гр
- Чистящее яблоко – 100 гр
- Стебель сельдерея – 50 гр
- Чеснок – 15 гр
- Томаты в соке – 400-500 гр
- Сухое вино – 60 мл
- Масло
- Соль
- Перец
- Орегано
- Шалфей
- Сладкий перец – 75 гр по желанию
Ингредиенты для бешамеля
- Жирное молоко – 600 мл
- Мука – 45 гр
- Масло – 70 гр
- Соль – 6 гр
- Мускатный орех
Дополнительные ингредиенты
- Масло
- Моцарелла – 250-300 гр
- Пармезан – 60-70 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим тесто. Яйца смешиваем вилкой и выливаем в обычную муку, замешиваем тесто. Даем ему постоять пол часа под пленкой.
2. Раскатываем тоненько, нарезаем кусками на палец меньше формы, и отвариваем в течение 1 минуты в подсоленной воде.
3. Смазываем растительным маслом. Должно получиться минимум 3 слоя.
4. Готовим начинку. Все ингредиенты извращаем на мясорубке, но не смешиваем. Обжариваем на сковороде поочередно морковь, лук, сельдерей, чеснок и яблоко. Добавляем томаты, вино, соль, специи и травы. Тушим в течение 45 минут.
5. Форму для запекания смазываем маслом, добавляем бешамель, пласт теста, половину рагу и треть моцареллы.
6. Повторяем последнее действие еще раз. Сверху выкладываем последний слой теста, соус, оставшейся моцареллу и добавляем тертый пармезан. Полим маслом для красивой корочки.
7. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.
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