Лазанья – итальянское блюдо из слоев теста и начинки, залитых соусом и запеченных в духовке. Она прекрасно подходит к обеду и легко готовится, поэтому уже давно стала традиционной и для украинцев. В каждой семье лазанью готовят по своему вкусу, добавляя любимые специи на ингредиенты.

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Вот, например, недавно шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram продемонстрировал, как в его семье готовят лазанью. А готовил он вместе со своей мамой, что еще больше сделало блюдо семейным.

Ингредиенты для теста на форму 32х32см

Мука – 200 гр

Желток – 1 шт

Яйца – 2 шт

Ингредиенты для болоньезе с индейкой

Бедро из индейки – 500 гр

Лук – 130 гр

Морковь – 100 гр

Чистящее яблоко – 100 гр

Стебель сельдерея – 50 гр

Чеснок – 15 гр

Томаты в соке – 400-500 гр

Сухое вино – 60 мл

Масло

Соль

Перец

Орегано

Шалфей

Сладкий перец – 75 гр по желанию

Ингредиенты для бешамеля

Жирное молоко – 600 мл

Мука – 45 гр

Масло – 70 гр

Соль – 6 гр

Мускатный орех

Дополнительные ингредиенты

Масло

Моцарелла – 250-300 гр

Пармезан – 60-70 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Яйца смешиваем вилкой и выливаем в обычную муку, замешиваем тесто. Даем ему постоять пол часа под пленкой.

2. Раскатываем тоненько, нарезаем кусками на палец меньше формы, и отвариваем в течение 1 минуты в подсоленной воде.

3. Смазываем растительным маслом. Должно получиться минимум 3 слоя.

4. Готовим начинку. Все ингредиенты извращаем на мясорубке, но не смешиваем. Обжариваем на сковороде поочередно морковь, лук, сельдерей, чеснок и яблоко. Добавляем томаты, вино, соль, специи и травы. Тушим в течение 45 минут.

5. Форму для запекания смазываем маслом, добавляем бешамель, пласт теста, половину рагу и треть моцареллы.

6. Повторяем последнее действие еще раз. Сверху выкладываем последний слой теста, соус, оставшейся моцареллу и добавляем тертый пармезан. Полим маслом для красивой корочки.

7. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.

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