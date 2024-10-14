Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

Лазанья – итальянское блюдо из слоев теста и начинки, залитых соусом и запеченных в духовке. Она прекрасно подходит к обеду и легко готовится, поэтому уже давно стала традиционной и для украинцев. В каждой семье лазанью готовят по своему вкусу, добавляя любимые специи на ингредиенты.

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Вот, например, недавно шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram продемонстрировал, как в его семье готовят лазанью. А готовил он вместе со своей мамой, что еще больше сделало блюдо семейным.

Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

Ингредиенты для теста на форму 32х32см

  • Мука – 200 гр
  • Желток – 1 шт
  • Яйца – 2 шт

Ингредиенты для болоньезе с индейкой

  • Бедро из индейки – 500 гр
  • Лук – 130 гр
  • Морковь – 100 гр
  • Чистящее яблоко – 100 гр
  • Стебель сельдерея – 50 гр
  • Чеснок – 15 гр
  • Томаты в соке – 400-500 гр
  • Сухое вино – 60 мл
  • Масло
  • Соль
  • Перец
  • Орегано
  • Шалфей
  • Сладкий перец – 75 гр по желанию

Ингредиенты для бешамеля

  • Жирное молоко – 600 мл
  • Мука – 45 гр
  • Масло – 70 гр
  • Соль – 6 гр
  • Мускатный орех

Дополнительные ингредиенты

  • Масло
  • Моцарелла – 250-300 гр
  • Пармезан – 60-70 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим тесто. Яйца смешиваем вилкой и выливаем в обычную муку, замешиваем тесто. Даем ему постоять пол часа под пленкой.

2. Раскатываем тоненько, нарезаем кусками на палец меньше формы, и отвариваем в течение 1 минуты в подсоленной воде.

Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

3. Смазываем растительным маслом. Должно получиться минимум 3 слоя.

4. Готовим начинку. Все ингредиенты извращаем на мясорубке, но не смешиваем. Обжариваем на сковороде поочередно морковь, лук, сельдерей, чеснок и яблоко. Добавляем томаты, вино, соль, специи и травы. Тушим в течение 45 минут.

Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

5. Форму для запекания смазываем маслом, добавляем бешамель, пласт теста, половину рагу и треть моцареллы.

6. Повторяем последнее действие еще раз. Сверху выкладываем последний слой теста, соус, оставшейся моцареллу и добавляем тертый пармезан. Полим маслом для красивой корочки.

Лазанья из индейки: семейное блюдо, которое сможет приготовить каждый

7. Выпекаем при 180 градусах в течение 25 минут.

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