Кабачки остаются одним из самых популярных летних продуктов, ведь из них можно приготовить десятки вкусных блюд. Если обычные запеканки уже надоели, стоит обратить внимание на кабачковую лазанью. Она получается сытной, сочной и прекрасно подходит для семейного ужина. А главное – для её приготовления понадобятся доступные продукты и минимум усилий.

Идея приготовления сытной кабачковой лазаньи на ужин опубликована на странице olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

говяжий фарш – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

томатный соус – 200 г

чеснок – 2 зубчика

греческий йогурт – 200 г

яйцо – 1 шт.кабачок – 300 г

твёрдый сыр – 50 г

растительное масло – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

сушеный базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите говяжий фарш. Обжаривайте его до изменения цвета.

2. Добавьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и готовьте еще несколько минут, пока лук не станет мягким.

3. Влейте томатный соус, хорошо перемешайте и тушите начинку примерно 5 минут на небольшом огне.

4. Для приготовления белого соуса смешайте греческий йогурт, яйцо, щепотку соли и сушеный базилик. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

5. Кабачок помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Для этого удобнее всего воспользоваться овощечисткой или специальной теркой.

6. На дно формы для запекания выложите слой кабачков. Сверху распределите часть мясной начинки, добавьте немного белого соуса и посыпьте тёртым сыром.

7. Повторите слои еще два раза. Верхний слой кабачков смажьте соусом и обильно посыпьте сыром.

8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 45 минут до образования золотистой корочки.

9. Перед подачей дайте лазанье постоять 10 минут, чтобы она немного остыла и лучше держала форму.

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