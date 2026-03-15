Легендарная паска на смальце от Дарии Цвек: рецепт пасхальной выпечки, которая получится у всех

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
351
Паска – главный символ светлого праздника Пасхи. Готовить паски можно как из теста, так и просто из творога, так будет намного проще и быстрее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, пышной паски по рецепту известного кулинара Дарии Цвек.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 145 г сахара
  • 20 г ванильного сахара
  • 30-35 г осмотолерантных дрожжей
  • 5 желтков
  • 1 г соли
  • 450-500 г муки
  • 100 г масла
  • 100 г изюма лучше смесь
  • 1 ч. л. апельсиновой цедры
  • 150-200 мл сладкого красного вина

Дополнительно:

  • 1 желток
  • 1 ст.л. молока
  • 2 ст. л. смальца

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте 200 мл теплого молока, разогретого до температуры не выше 37 градусов, 10 граммов сахара и 30-35 г дрожжей. Добавьте 60-70 г муки и перемешайте до однородности – масса должна получиться как жидкая сметана. Оставьте опару на 15-20 минут в теплом месте.

2. После 5 желтков соедините с 135 г сахара, 20 г ванильного сахара и 1 г соли. Тогда добавьте к желтковой массе опару. Вмешивайте муку частями и перемешивайте до однородности. Муку предварительно дважды просейте. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. Тогда частями добавляйте остальную муку. Влейте в тесто растопленное масло и домесите тесто. Добавьте цедру, растертую с 10 г сахара. И только на этом этапе добавьте изюм (предварительно его следует замочить в красном вине). Тесто оставьте на 1-1,5 часа в тепле. Оно должно увеличиться вдвое.

3. Выкладывайте тесто на 1/3 объема формы. Отправьте в теплое место на 1 час. Смажьте сверху смесью из яйца и 10 мл молока. Выпекайте при температуре 180 С 50 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты