Паска – главный символ светлого праздника Пасхи. Готовить паски можно как из теста, так и просто из творога, так будет намного проще и быстрее.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной, пышной паски по рецепту известного кулинара Дарии Цвек.

Ингредиенты:

200 мл молока

145 г сахара

20 г ванильного сахара

30-35 г осмотолерантных дрожжей

5 желтков

1 г соли

450-500 г муки

100 г масла

100 г изюма лучше смесь

1 ч. л. апельсиновой цедры

150-200 мл сладкого красного вина

Дополнительно:

1 желток

1 ст.л. молока

2 ст. л. смальца

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте 200 мл теплого молока, разогретого до температуры не выше 37 градусов, 10 граммов сахара и 30-35 г дрожжей. Добавьте 60-70 г муки и перемешайте до однородности – масса должна получиться как жидкая сметана. Оставьте опару на 15-20 минут в теплом месте.

2. После 5 желтков соедините с 135 г сахара, 20 г ванильного сахара и 1 г соли. Тогда добавьте к желтковой массе опару. Вмешивайте муку частями и перемешивайте до однородности. Муку предварительно дважды просейте. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут. Тогда частями добавляйте остальную муку. Влейте в тесто растопленное масло и домесите тесто. Добавьте цедру, растертую с 10 г сахара. И только на этом этапе добавьте изюм (предварительно его следует замочить в красном вине). Тесто оставьте на 1-1,5 часа в тепле. Оно должно увеличиться вдвое.

3. Выкладывайте тесто на 1/3 объема формы. Отправьте в теплое место на 1 час. Смажьте сверху смесью из яйца и 10 мл молока. Выпекайте при температуре 180 С 50 минут.

