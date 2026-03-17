Традиционная паска остается символом праздника и домашнего уюта. Среди многочисленных рецептов особое место занимает вариант, который приписывают известной украинской кулинарке Дарье Цвек. Его ценят за нежную текстуру, насыщенный вкус и стабильно удачный результат. Главный секрет – правильная опара, большое количество желтков и тщательное вымешивание теста.

Идея приготовления рыхлой домашней пасхи по рецепту Дарьи Цвек опубликована на странице фудблогера vira grynyshyna в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 1 кг.

молоко – 400 мл.

желтки – 10 шт.

дрожжи свежие – 50 г (или сухие – 12 г)

сливочное масло – 200 г

сахар – 250-300 г

ванильный сахар – 20 г

соль – ½ ч.л.

цедра лимона или апельсина – по желанию

изюм и цукаты – 200 г

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-20 минут, пока масса не увеличится.

2. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло и еще раз перемешайте.

3. К яичной массе добавьте опару, соль и цедру. Постепенно введите просеянную муку, замешивая мягкое эластичное тесто. В конце добавьте изюм и цукаты.

4. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится вдвое.

5. Разложите тесто в формы, заполняя их примерно на треть. Оставьте еще на 1 час для повторного подъема.

6. Выпекайте куличи в разогретой до 180°C духовке примерно 40-50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

