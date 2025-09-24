Самый универсальный овощ – кабачок. Из него можно готовить вкусные салаты, закуски, супы, а также консервацию. Еще вкусно будет – сделать из него диетическую лазанью, пиццу, блины, оладьи, деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аля лазаньи из кабачков, с фаршем, сыром и томатной пастой.

Ингредиенты:

кабачок

фарш

лук

чеснок

томатный соус

сыр

соль/специи

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте слайсами, посолите, отставьте, чтобы кабачки пустили сок.

2. Пожарьте фарш со специями, чесноком и томатной пастой.

3. Соберите блюдо: выложите слоями кабачок и фарш, сверху присыпьте сыром и запекайте.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

