Легкая и вкусная лазанья из кабачков: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Самый универсальный овощ – кабачок. Из него можно готовить вкусные салаты, закуски, супы, а также консервацию. Еще вкусно будет – сделать из него диетическую лазанью, пиццу, блины, оладьи, деруны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аля лазаньи из кабачков, с фаршем, сыром и томатной пастой. 

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • фарш
  • лук
  • чеснок
  • томатный соус
  • сыр
  • соль/специи

Способ приготовления: 

1. Кабачки порежьте слайсами, посолите, отставьте, чтобы кабачки пустили сок.

2. Пожарьте фарш со специями, чесноком и томатной пастой.

3. Соберите блюдо: выложите слоями кабачок и фарш, сверху присыпьте сыром и запекайте.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

