Легкая и вкусная лазанья из кабачков: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Самый универсальный овощ – кабачок. Из него можно готовить вкусные салаты, закуски, супы, а также консервацию. Еще вкусно будет – сделать из него диетическую лазанью, пиццу, блины, оладьи, деруны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной аля лазаньи из кабачков, с фаршем, сыром и томатной пастой.
Ингредиенты:
- кабачок
- фарш
- лук
- чеснок
- томатный соус
- сыр
- соль/специи
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте слайсами, посолите, отставьте, чтобы кабачки пустили сок.
2. Пожарьте фарш со специями, чесноком и томатной пастой.
3. Соберите блюдо: выложите слоями кабачок и фарш, сверху присыпьте сыром и запекайте.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
