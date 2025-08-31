Легкая кабачковая запеканка, которую можно есть вечером: самый простой рецепт

Кабачковая запеканка – лучшее блюдо для сытного и при этом полезного и вкусного блюда для обеда и ужина. А для того, чтобы она была сочной, готовьте блюдо с сырной заливкой.

Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и сытной кабачковой запеканки с филе и сыром.

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • куриное филе
  • сметана
  • творог
  • помидоры
  • лук 
  • специи
  • 3 яйца

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте кружочками, филе кубиком, сыр натрите.

Основа для запеканки

2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, смешайте со сметаной и специями. 

Заливка для блюда

3. Соберите запеканку: на дно выложите кабачки, сверху филе, залейте сырной заливкой, сверху кусочки помидора и кольца лука. 

Сколько готовить блюдо

4. Запекайте при 180С до готовности!

Готовая запеканка

