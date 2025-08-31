Видео дня
Легкая кабачковая запеканка, которую можно есть вечером: самый простой рецепт
Кабачковая запеканка – лучшее блюдо для сытного и при этом полезного и вкусного блюда для обеда и ужина. А для того, чтобы она была сочной, готовьте блюдо с сырной заливкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и сытной кабачковой запеканки с филе и сыром.
Ингредиенты:
- кабачок
- куриное филе
- сметана
- творог
- помидоры
- лук
- специи
- 3 яйца
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кружочками, филе кубиком, сыр натрите.
2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, смешайте со сметаной и специями.
3. Соберите запеканку: на дно выложите кабачки, сверху филе, залейте сырной заливкой, сверху кусочки помидора и кольца лука.
4. Запекайте при 180С до готовности!
