Кабачковая запеканка – лучшее блюдо для сытного и при этом полезного и вкусного блюда для обеда и ужина. А для того, чтобы она была сочной, готовьте блюдо с сырной заливкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой, вкусной и сытной кабачковой запеканки с филе и сыром.

Ингредиенты:

кабачок

куриное филе

сметана

творог

помидоры

лук

специи

3 яйца

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кружочками, филе кубиком, сыр натрите.

2. Заливка: взбейте яйца, добавьте тертый сыр, смешайте со сметаной и специями.

3. Соберите запеканку: на дно выложите кабачки, сверху филе, залейте сырной заливкой, сверху кусочки помидора и кольца лука.

4. Запекайте при 180С до готовности!

