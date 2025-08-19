Легкая лазанья из кабачков, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

Легкая лазанья из кабачков, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина

Лазанья – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить также из кабачка, добавив мясной фарш, специи, сыр и томатный соус. Важно для блюда выбирать молодые кабачки. 

Домашняя лазанья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной домашней кабачковой лазаньи. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок
  • фарш
  • лук
  • чеснок
  • томатный соус
  • сыр
  • соль/специи

Способ приготовления: 

1. Нарежьте слайсами кабачок.

Кабачок для блюда

2. Обжарьте фарш со специями и томатным соусом.

Фарш для начинки

3. Соберите блюдо слоями: кабачок, фарш, сыр, кабачок и так, пока не закончатся ингредиенты.

Сколько готовить лазанью в духовке

4. Запекаем 40 минут при 200 С.

Готовая лазанья

