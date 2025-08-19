Лазанья – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить также из кабачка, добавив мясной фарш, специи, сыр и томатный соус. Важно для блюда выбирать молодые кабачки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной домашней кабачковой лазаньи.

Ингредиенты:

кабачок

фарш

лук

чеснок

томатный соус

сыр

соль/специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами кабачок.

2. Обжарьте фарш со специями и томатным соусом.

3. Соберите блюдо слоями: кабачок, фарш, сыр, кабачок и так, пока не закончатся ингредиенты.

4. Запекаем 40 минут при 200 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: