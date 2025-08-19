Все рецепты
Легкая лазанья из кабачков, с мясным фаршем и сыром: рецепт блюда для обеда и ужина
Лазанья – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить также из кабачка, добавив мясной фарш, специи, сыр и томатный соус. Важно для блюда выбирать молодые кабачки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной домашней кабачковой лазаньи.
Ингредиенты:
- кабачок
- фарш
- лук
- чеснок
- томатный соус
- сыр
- соль/специи
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами кабачок.
2. Обжарьте фарш со специями и томатным соусом.
3. Соберите блюдо слоями: кабачок, фарш, сыр, кабачок и так, пока не закончатся ингредиенты.
4. Запекаем 40 минут при 200 С.
