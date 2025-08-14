Легкая пицца из кабачков и без муки: идеальное блюдо для перекуса и обеда

Кабачки – идеальные овощи для приготовления полезных и вкусных блюд, например, рагу, супов, а также закусок, пирогов и даже чебуреков. Еще кабачки можно тушить, мариновать, консервировать, готовить салаты и пиццу. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачков и без грамма муки. 

Ингредиенты: 

  • 1 кабачок
  • 2 яйца
  • соль
  • сухой чеснок или базилик
  • 60 г моцареллы 
  • шампиньоны
  • салями
  • базилик

Способ приготовления: 

1. Кабачок натираем на терке, добавляем яйца, соль, базилик и хорошо перемешиваем.

2. Переливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.

3. После на готовую пиццу выложите порезанные грибы, салями и посыпьте тертым сыром.

Будет вкусно в горячем виде!

