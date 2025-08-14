Легкая пицца из кабачков и без муки: идеальное блюдо для перекуса и обеда
Кабачки – идеальные овощи для приготовления полезных и вкусных блюд, например, рагу, супов, а также закусок, пирогов и даже чебуреков. Еще кабачки можно тушить, мариновать, консервировать, готовить салаты и пиццу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачков и без грамма муки.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 2 яйца
- соль
- сухой чеснок или базилик
- 60 г моцареллы
- шампиньоны
- салями
- базилик
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на терке, добавляем яйца, соль, базилик и хорошо перемешиваем.
2. Переливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.
3. После на готовую пиццу выложите порезанные грибы, салями и посыпьте тертым сыром.
Будет вкусно в горячем виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: