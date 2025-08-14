Пицца из кабачков

Кабачки – идеальные овощи для приготовления полезных и вкусных блюд, например, рагу, супов, а также закусок, пирогов и даже чебуреков. Еще кабачки можно тушить, мариновать, консервировать, готовить салаты и пиццу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной пиццы из кабачков и без грамма муки.

Ингредиенты:

1 кабачок

2 яйца

соль

сухой чеснок или базилик

60 г моцареллы

шампиньоны

салями

базилик

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на терке, добавляем яйца, соль, базилик и хорошо перемешиваем.

2. Переливаем в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 С духовку на 15 минут.

3. После на готовую пиццу выложите порезанные грибы, салями и посыпьте тертым сыром.

Будет вкусно в горячем виде!

