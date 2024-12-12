На любой праздничный стол принято подавать разнообразные закуски. Но именно на Новый год хочется, чтобы они поражали не только вкусом, но внешним видом. Обычно на такие рецепты следует потратить достаточно много времени.

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Тем не менее, с рецептом, который недавно в TikTok представила фудблогер с ником ann food, очень красивую закуску, подаваемую в тарталетках, можно приготовить за считанные минуты. Для нее понадобятся ингредиенты, которые легко можно приобрести в любом магазине возле дома.

Ингредиенты

Тарталетка – 12 шт

Печень трески – 120 гр

Яйца – 1 шт

Огурец – ½ шт

Плавленый сырок – 1 шт.

Зеленый лук – по вкусу

Майонез

Соль

Зерна граната – для декора

Укроп – для декора

Способ приготовления

1. Яйцо отвариваем до готовности и даем полностью остыть.

2. Из печени щепы сливаем жидкость, выкладываем в глубокую емкость и разминаем вилкой.

3. Добавляем натертый на мелкой терке сыр.

4. Огурец мелко нарезаем и добавляем в общую массу.

5. Яйца и зеленый лук мелко измельчаем и добавляем к другим ингредиентам.

6. Добавляем соль и майонез. Тщательно перемешиваем.

7. Получившуюся смесь выкладываем в тарталетки и украшаем укропом и зернами граната.

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