Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить
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Когда нужно быстро приготовить полноценный обед для всей семьи, выручают простые блюда из духовки. Одним из таких является нежная запеканка с курицей, брокколи и сырной заливкой. Для ее приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не потребует много времени. В результате получается сочное блюдо, которое прекрасно подходит как сразу после приготовления, так и на следующий день.
Идея приготовления легкой запеканки с курицей на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 900 г
- помидоры черри – 250 г
- брокколи – 1 средний кочан или соцветия
- яйца – 5 шт.
- сметана 10% – 200 г
- твердый сыр – 150 г
- масло – 5 мл. для смазывания формы 5 мл. для смазывания формы
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кубиками. Форму для запекания слегка смажьте маслом и равномерно выложите подготовленное мясо.
2. Брокколи разделите на небольшие соцветия. Помидоры черри оставьте целыми или разрежьте пополам, если они большие. Добавьте овощи к куриному филе в форму.
3. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной до однородности. Добавьте натертый на крупной терке сыр, соль и перец. Хорошо перемешайте.
4. Полученной заливкой равномерно полейте курицу и овощи, чтобы она заполнила всю форму.
5. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
6. Запекайте блюдо примерно 30-40 минут. За 5-7 минут до завершения приготовления снимите фольгу, чтобы верхушка слегка подрумянилась.
7. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте ей несколько минут остыть и подавайте к столу.
8. Такая легкая запеканка с курицей, брокколи и сыром станет отличной идеей для семейного обеда или ужина. Она сочетает простоту приготовления, доступные ингредиенты и насыщенный домашний вкус, который понравится и взрослым, и детям.
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