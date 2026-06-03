Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
816
Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить
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Когда нужно быстро приготовить полноценный обед для всей семьи, выручают простые блюда из духовки. Одним из таких является нежная запеканка с курицей, брокколи и сырной заливкой. Для ее приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не потребует много времени. В результате получается сочное блюдо, которое прекрасно подходит как сразу после приготовления, так и на следующий день.

Идея приготовления легкой запеканки с курицей на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

Ингредиенты:

  • куриное филе – 900 г
  • помидоры черри – 250 г
  • брокколи – 1 средний кочан или соцветия
  • яйца – 5 шт.
  • сметана 10% – 200 г
  • твердый сыр – 150 г
  • масло – 5 мл. для смазывания формы 5 мл. для смазывания формы
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

1. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кубиками. Форму для запекания слегка смажьте маслом и равномерно выложите подготовленное мясо.

2. Брокколи разделите на небольшие соцветия. Помидоры черри оставьте целыми или разрежьте пополам, если они большие. Добавьте овощи к куриному филе в форму.

Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

3. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной до однородности. Добавьте натертый на крупной терке сыр, соль и перец. Хорошо перемешайте.

4. Полученной заливкой равномерно полейте курицу и овощи, чтобы она заполнила всю форму.

Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

5. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

6. Запекайте блюдо примерно 30-40 минут. За 5-7 минут до завершения приготовления снимите фольгу, чтобы верхушка слегка подрумянилась.

7. Готовую запеканку достаньте из духовки, дайте ей несколько минут остыть и подавайте к столу.

Легкая запеканка с курицей на обед: как приготовить

8. Такая легкая запеканка с курицей, брокколи и сыром станет отличной идеей для семейного обеда или ужина. Она сочетает простоту приготовления, доступные ингредиенты и насыщенный домашний вкус, который понравится и взрослым, и детям.

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