Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

После сытных застолий всегда хочется легкой и освежающей пищи. На этот случай отлично подходит свекла. Но вместо классических салатов с майонезом можно сделать блюдо с черносливом, фетой и легким соусом на основе масла.

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Идея приготовления легкого свекловичного салата опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

Ингредиенты:

  • свекла – 2-3 шт. (среднего размера)
  • фета – 100 г
  • чернослив – 6-8 шт.
  • горчица (обычная) – 1 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • масло (оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • зелень (укроп, петрушка или другая любимая) – для украшения

Способ приготовления:

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

1. Свеклу запечь в фольге.

2. Почистить, порезать тонкими слайсами.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

3. Выложить ровным слоем на тарелку.

4. Немного подсолить.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

5. Заправить соусом: два вида горчицы, мед, лимон, растительное масло и все взбить.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

6. Сверху положить покрошенную фету.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

7. Добавить нарезанный на кусочки чернослив.

Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить

8. Сверху посыпать любимой зеленью.

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