Легкий и полезный салат со свеклой и черносливом: как приготовить
После сытных застолий всегда хочется легкой и освежающей пищи. На этот случай отлично подходит свекла. Но вместо классических салатов с майонезом можно сделать блюдо с черносливом, фетой и легким соусом на основе масла.
Идея приготовления легкого свекловичного салата опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- свекла – 2-3 шт. (среднего размера)
- фета – 100 г
- чернослив – 6-8 шт.
- горчица (обычная) – 1 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- масло (оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- зелень (укроп, петрушка или другая любимая) – для украшения
Способ приготовления:
1. Свеклу запечь в фольге.
2. Почистить, порезать тонкими слайсами.
3. Выложить ровным слоем на тарелку.
4. Немного подсолить.
5. Заправить соусом: два вида горчицы, мед, лимон, растительное масло и все взбить.
6. Сверху положить покрошенную фету.
7. Добавить нарезанный на кусочки чернослив.
8. Сверху посыпать любимой зеленью.
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