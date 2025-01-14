После сытных застолий всегда хочется легкой и освежающей пищи. На этот случай отлично подходит свекла. Но вместо классических салатов с майонезом можно сделать блюдо с черносливом, фетой и легким соусом на основе масла.

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Идея приготовления легкого свекловичного салата опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт. (среднего размера)

фета – 100 г

чернослив – 6-8 шт.

горчица (обычная) – 1 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

масло (оливковое или подсолнечное) – 2 ст.л.

соль – по вкусу

зелень (укроп, петрушка или другая любимая) – для украшения

Способ приготовления:

1. Свеклу запечь в фольге.

2. Почистить, порезать тонкими слайсами.

3. Выложить ровным слоем на тарелку.

4. Немного подсолить.

5. Заправить соусом: два вида горчицы, мед, лимон, растительное масло и все взбить.

6. Сверху положить покрошенную фету.

7. Добавить нарезанный на кусочки чернослив.

8. Сверху посыпать любимой зеленью.

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