Легкий крабовый салат без майонеза, со свежим огурцом и зеленью: рецепт блюда по-новому

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
195
Рецепт салата

Самый простой и вкусный домашний салат – крабовый. Для яркого вкуса добавьте в салат зеленый лук, свежий огурец.

Видео дня
Крабовый салат со свежим огурцом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата, а также без капли майонеза.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйцо, огурец. Салат порвите.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для салата

3. Заправьте салат, добавьте кукурузу, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедарецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты