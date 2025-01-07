Самый простой и вкусный домашний салат – крабовый. Для яркого вкуса добавьте в салат зеленый лук, свежий огурец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата, а также без капли майонеза.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйцо, огурец. Салат порвите.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Заправьте салат, добавьте кукурузу, перемешайте.

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