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Легкий крабовый салат без майонеза, со свежим огурцом и зеленью: рецепт блюда по-новому
Самый простой и вкусный домашний салат – крабовый. Для яркого вкуса добавьте в салат зеленый лук, свежий огурец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата, а также без капли майонеза.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком крабовые палочки, яйцо, огурец. Салат порвите.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Заправьте салат, добавьте кукурузу, перемешайте.
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