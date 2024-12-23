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Легкий новогодний салат из авокадо, зеленью и тунцом: готовится 5 минут
Если вы хотите приготовить для новогоднего стола по-настоящему легкий и полезный и при этом вкусный салат, выбирайте для этого всегда овощи, зелень, сыр, яйца, рыбу, креветки, и заправляйте соевым соусом с маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с сыром и тунцом.
Ингредиенты:
- Рукола
- Яйцо
- Фета
- Огурец
- Тунец
- Авокадо
Заправка:
- Соевый соус
- Горчица дижонская
- Лимонный со
- Мед
- Масло
Способ приготовления:
1. Порежьте слайсами огурцы.
2. Смешайте все для заправки.
3. Выложите на блюдо руколу, яйца, сыр, авокадо, тунец, полейте заправкой и можно есть!
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