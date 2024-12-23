Если вы хотите приготовить для новогоднего стола по-настоящему легкий и полезный и при этом вкусный салат, выбирайте для этого всегда овощи, зелень, сыр, яйца, рыбу, креветки, и заправляйте соевым соусом с маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с сыром и тунцом.

Ингредиенты:

Рукола

Яйцо

Фета

Огурец

Тунец

Авокадо

Заправка:

Соевый соус

Горчица дижонская

Лимонный со

Мед

Масло

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами огурцы.

2. Смешайте все для заправки.

3. Выложите на блюдо руколу, яйца, сыр, авокадо, тунец, полейте заправкой и можно есть!

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