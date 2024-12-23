Легкий новогодний салат из авокадо, зеленью и тунцом: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить для новогоднего стола по-настоящему легкий и полезный и при этом вкусный салат, выбирайте для этого всегда овощи, зелень, сыр, яйца, рыбу, креветки, и заправляйте соевым соусом с маслом.

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Полезный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с сыром и тунцом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Рукола
  • Яйцо
  • Фета
  • Огурец
  • Тунец
  • Авокадо

Заправка:

  • Соевый соус
  • Горчица дижонская
  • Лимонный со
  • Мед
  • Масло

Способ приготовления:

1. Порежьте слайсами огурцы.

Приготовление блюда

2. Смешайте все для заправки.

Соус для салата

3. Выложите на блюдо руколу, яйца, сыр, авокадо, тунец, полейте заправкой и можно есть!

Готовый салат

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