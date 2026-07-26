Легкий рыбный суп с красной рыбой – отличный вариант для обеда, когда хочется приготовить что-то простое и вкусное. Он получается ароматным, нежным и готовится очень быстро. Особую свежесть блюду придают несколько ломтиков лимона и свежая зелень. Такой суп понравится даже тем, кто нечасто готовит рыбные блюда дома.

Идея приготовления ароматного рыбного супа опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

красная рыба – 150-200 г

лимон – 2–3 кольца

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

любимые специи для рыбы – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

вода – примерно 1,5-2 л

Способ приготовления:

1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте немного соли. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите его в кипящую воду.

2. Морковь нарежьте тонкой соломкой или небольшими кусочками, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи к картофелю и варите до полуготовности.

3. Нарежьте красную рыбу небольшими кубиками. Для этого рецепта подойдет филе семги, форели или другой красной рыбы.

4. Добавьте рыбу в суп вместе с несколькими кольцами лимона. По желанию лимон можно немного измельчить, чтобы он лучше отдал свой аромат.

5. Посыпьте суп черным молотым перцем и добавьте любимые специи. Варите еще примерно 10 минут после добавления рыбы.

6. В конце приготовления добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: