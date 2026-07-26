Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом
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Легкий рыбный суп с красной рыбой – отличный вариант для обеда, когда хочется приготовить что-то простое и вкусное. Он получается ароматным, нежным и готовится очень быстро. Особую свежесть блюду придают несколько ломтиков лимона и свежая зелень. Такой суп понравится даже тем, кто нечасто готовит рыбные блюда дома.
Идея приготовления ароматного рыбного супа опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- красная рыба – 150-200 г
- лимон – 2–3 кольца
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- любимые специи для рыбы – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
- вода – примерно 1,5-2 л
Способ приготовления:
1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте немного соли. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите его в кипящую воду.
2. Морковь нарежьте тонкой соломкой или небольшими кусочками, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи к картофелю и варите до полуготовности.
3. Нарежьте красную рыбу небольшими кубиками. Для этого рецепта подойдет филе семги, форели или другой красной рыбы.
4. Добавьте рыбу в суп вместе с несколькими кольцами лимона. По желанию лимон можно немного измельчить, чтобы он лучше отдал свой аромат.
5. Посыпьте суп черным молотым перцем и добавьте любимые специи. Варите еще примерно 10 минут после добавления рыбы.
6. В конце приготовления добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой несколько минут.
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