Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
558
Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом
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Легкий рыбный суп с красной рыбой – отличный вариант для обеда, когда хочется приготовить что-то простое и вкусное. Он получается ароматным, нежным и готовится очень быстро. Особую свежесть блюду придают несколько ломтиков лимона и свежая зелень. Такой суп понравится даже тем, кто нечасто готовит рыбные блюда дома.

Идея приготовления ароматного рыбного супа опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • красная рыба – 150-200 г
  • лимон – 2–3 кольца
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • любимые специи для рыбы – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу
  • вода – примерно 1,5-2 л

Способ приготовления:

Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте немного соли. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Выложите его в кипящую воду.

2. Морковь нарежьте тонкой соломкой или небольшими кусочками, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи к картофелю и варите до полуготовности.

Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

3. Нарежьте красную рыбу небольшими кубиками. Для этого рецепта подойдет филе семги, форели или другой красной рыбы.

4. Добавьте рыбу в суп вместе с несколькими кольцами лимона. По желанию лимон можно немного измельчить, чтобы он лучше отдал свой аромат.

Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

5. Посыпьте суп черным молотым перцем и добавьте любимые специи. Варите еще примерно 10 минут после добавления рыбы.

6. В конце приготовления добавьте мелко нарезанную зелень и дайте супу настояться под крышкой несколько минут.

Легкий рыбный суп, который понравится всем: делимся простым рецептом

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