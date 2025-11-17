Новогодние салаты не обязательно готовить с майонезом и вареными овощами. Для легкого варианта блюда лучше всего подойдет зелень любая, свежие овощи, авокадо, креветки, филе, сыр. А для заправки – масло, горчица, сок цитрусовых.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого и вкусного салата, с филе, черри и твердым сыром.

Ингредиенты:

Микс салата 1 уп.

Куриное филе 1 шт.

Черри 5-8 шт.

Один огурец

Твердый сыр 100 г

Банка кукурузы

Греческий йогурт или сметана 2 ложки

Горчица

Соль

Способ приготовления:

1. Филе запеките, порежьте. Помидоры пополам, огурцы половинками.

2. Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, йогурт, горчицу, специи и перемешайте.

