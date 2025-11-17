Все рецепты
Легкий салат без майонеза для новогоднего стола: самый простой рецепт блюда, которое понравится всем
Новогодние салаты не обязательно готовить с майонезом и вареными овощами. Для легкого варианта блюда лучше всего подойдет зелень любая, свежие овощи, авокадо, креветки, филе, сыр. А для заправки – масло, горчица, сок цитрусовых.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом легкого и вкусного салата, с филе, черри и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Микс салата 1 уп.
- Куриное филе 1 шт.
- Черри 5-8 шт.
- Один огурец
- Твердый сыр 100 г
- Банка кукурузы
- Греческий йогурт или сметана 2 ложки
- Горчица
- Соль
Способ приготовления:
1. Филе запеките, порежьте. Помидоры пополам, огурцы половинками.
2. Смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу, йогурт, горчицу, специи и перемешайте.
