Легкий салат из пекинской капусты и тунца: рецепт идеального блюда, когда гости на пороге

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,2 т.
Рецепт блюда

Пекинская капуста – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также голубцы из нее получатся очень мягкие и сочные.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты. 

Ингредиенты:

  • яйца 3 шт.⠀
  • горошек 1 банка⠀
  • пекинская капуста  150 г
  • тунец 1 банка
  • натуральный йогурт 2 ст.л.
  • горчица 1 ч.л.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту и яйца кубиком.

2. Добавьте горошек, тунец.

3. Заправьте салат соусом из йогурта, горчицы, со специями.

