Пекинская капуста – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также голубцы из нее получатся очень мягкие и сочные.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.⠀

горошек 1 банка⠀

пекинская капуста 150 г

тунец 1 банка

натуральный йогурт 2 ст.л.

горчица 1 ч.л.

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту и яйца кубиком.

2. Добавьте горошек, тунец.

3. Заправьте салат соусом из йогурта, горчицы, со специями.

