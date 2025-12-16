Все рецепты
Легкий салат из пекинской капусты и тунца: рецепт идеального блюда, когда гости на пороге
Пекинская капуста – один из самых бюджетных и вкусных овощей, который идеально подходит для приготовления вкусных салатов, а также голубцы из нее получатся очень мягкие и сочные.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.⠀
- горошек 1 банка⠀
- пекинская капуста 150 г
- тунец 1 банка
- натуральный йогурт 2 ст.л.
- горчица 1 ч.л.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту и яйца кубиком.
2. Добавьте горошек, тунец.
3. Заправьте салат соусом из йогурта, горчицы, со специями.
