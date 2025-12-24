Руккола – идеальная основа для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, тунцом, а также сыром, яйцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из тунца, с зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, помидоры и яйца.

2. Добавьте тунец, шпинат.

3. Полейте заправкой, перемешайте.

