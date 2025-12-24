Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
300
Рецепт салата

Руккола – идеальная основа для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, тунцом, а также сыром, яйцами. 

Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из тунца, с зеленью и авокадо. 

Ингредиенты:

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте авокадо, помидоры и яйца.

Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза

2. Добавьте тунец, шпинат.

Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза

3. Полейте заправкой, перемешайте.

Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты