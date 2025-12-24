Все рецепты
Легкий салат из рукколы, с тунцем и авокадо для новогоднего стола: рецепт блюда без майонеза
Руккола – идеальная основа для вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что она идеально сочетается со всеми овощами, тунцом, а также сыром, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и легкого салата из тунца, с зеленью и авокадо.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Порежьте авокадо, помидоры и яйца.
2. Добавьте тунец, шпинат.
3. Полейте заправкой, перемешайте.
