Зелень, помидоры черри, сыр и красная рыба – отличный набор продуктов для приготовления легких и вкусных салатов. А для яркого вкуса добавьте бальзамический соус, горчицу в зарнах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с сыром и красной рыбой.

Ингредиенты:

микс салата 120 г

слабосоленая семерка 90-100 г

помидоры 1 шт. большой или 7 черри огурец 1 шт.

сливочный сыр 120 г

кунжутное семя (черное и белое) по 15 г

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло 3 ст.л.

соль 1/3 ч.л.

горчица в зернах 1 ч.л. (с горкой)

сок лимона 1 ст.л.

мед 1 ч.л.

черный перец по вкусу

соус терияки

Способ приготовления:

1. На тарелку выложить микс листьев промытого и просушенного салата.

2. Овощечисткой тонко нарезать огурцы, закрутить и выложить на листья салата. Выложить нарезанные помидоры и слабосоленые кусочки семги.

3. Сливочный сыр ложкой набрать, влажными руками скатать в шарики и обваливать в кунжутных семечках белого и черного цвета, а затем выложить на салат.

4. Для соуса: в миску добавить оливковое масло, соль, сок лимона, горчицу в зернах, мед и черный молотый перец по вкусу. Заправкой полить салат и еще по желанию полить соусом терияки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: