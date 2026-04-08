Легкий салат из зелени, с черри, красной рыбой и сыром: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
300
Рецепт салата

Зелень, помидоры черри, сыр и красная рыба – отличный набор продуктов для приготовления легких и вкусных салатов. А для яркого вкуса добавьте бальзамический соус, горчицу в зарнах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с сыром и красной рыбой. 

Ингредиенты:

  • микс салата 120 г
  • слабосоленая семерка 90-100 г
  • помидоры 1 шт. большой или 7 черри огурец 1 шт.
  • сливочный сыр 120 г
  • кунжутное семя (черное и белое) по 15 г

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло 3 ст.л.
  • соль 1/3 ч.л.
  • горчица в зернах 1 ч.л. (с горкой)
  • сок лимона 1 ст.л.
  • мед 1 ч.л.
  • черный перец по вкусу
  • соус терияки

Способ приготовления: 

1. На тарелку выложить микс листьев промытого и просушенного салата.

2. Овощечисткой тонко нарезать огурцы, закрутить и выложить на листья салата. Выложить нарезанные помидоры и слабосоленые кусочки семги.

3. Сливочный сыр ложкой набрать, влажными руками скатать в шарики и обваливать в кунжутных семечках белого и черного цвета, а затем выложить на салат.

4. Для соуса: в миску добавить оливковое масло, соль, сок лимона, горчицу в зернах, мед и черный молотый перец по вкусу. Заправкой полить салат и еще по желанию полить соусом терияки.

