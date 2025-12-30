Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Легкий салат из зелени, тунца и авокадо для новогоднего стола: варить для блюда ничего не нужно

Рецепт салата

Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда, ужина и праздничного стола. Для приготовления блюда понадобится зелень, овощи. А для солее сытного варианта можно добавлять сыр, яйца вареные, филе, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с авокадо и вкусной заправкой. 

Ингредиенты: 

  • руккола
  • шпинат
  • томаты черри
  • авокадо
  • консервированный тунец
  • яйца

Для заправки:

  • оливковое масло
  • апельсиновый сок
  • микс семян

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко помидоры, авокадо и яйца. 

2. Добавьте  тунец и полейте заправкой.

Перед подачей посыпьте семечками!

