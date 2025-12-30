Все рецепты
Легкий салат из зелени, тунца и авокадо для новогоднего стола: варить для блюда ничего не нужно
Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда, ужина и праздничного стола. Для приготовления блюда понадобится зелень, овощи. А для солее сытного варианта можно добавлять сыр, яйца вареные, филе, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с авокадо и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- руккола
- шпинат
- томаты черри
- авокадо
- консервированный тунец
- яйца
Для заправки:
- оливковое масло
- апельсиновый сок
- микс семян
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко помидоры, авокадо и яйца.
2. Добавьте тунец и полейте заправкой.
Перед подачей посыпьте семечками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: