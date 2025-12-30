Легкие салаты – лучший вариант блюда для обеда, ужина и праздничного стола. Для приготовления блюда понадобится зелень, овощи. А для солее сытного варианта можно добавлять сыр, яйца вареные, филе, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного салата из зелени, с авокадо и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

руккола

шпинат

томаты черри

авокадо

консервированный тунец

яйца

Для заправки:

оливковое масло

апельсиновый сок

микс семян

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко помидоры, авокадо и яйца.

2. Добавьте тунец и полейте заправкой.

Перед подачей посыпьте семечками!

