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Легкий салат "Морской бриз" для новогоднего стола: будет очень вкусно и оригинально
Крабовые палочки, креветки, кальмары – отличные продукты для приготовления вкусных и сытных закусок, салатов. Обязательно при выборе морепродуктов обращайте внимание на срок годности!
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из кальмаров, креветок и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Кальмар
- Крабовые палочки
- Креветки
- Огурец
- Яйца
- Майонез
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
1. Отварите кальмары, бросьте их сразу в ледяную воду, после очистите и нарежьте брусками.
2. Крабовые палочки, креветки, огурцы и яйца произвольно.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте.
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