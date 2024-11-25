Крабовые палочки, креветки, кальмары – отличные продукты для приготовления вкусных и сытных закусок, салатов. Обязательно при выборе морепродуктов обращайте внимание на срок годности!

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из кальмаров, креветок и крабовых палочек.

Ингредиенты:

Кальмар

Крабовые палочки

Креветки

Огурец

Яйца

Майонез

Соль

Перец

Способ приготовления:

1. Отварите кальмары, бросьте их сразу в ледяную воду, после очистите и нарежьте брусками.

2. Крабовые палочки, креветки, огурцы и яйца произвольно.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте майонез, специи и перемешайте.

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