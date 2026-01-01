После новогоднего празднования хочется легких блюд, которые не отягощают желудок. На этот случай прекрасно подходит салат с курицей и овощами. Вместо классического майонеза используйте заправку на основе сметаны, горчицы и меда.

Идея приготовления легкого салата с курицей опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

250 г айсберга

400 г куриного филе

12 шт. черри

12 шариков моцареллы

заправка к филе: соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло

1 огурец

120 г кукурузы

Ингредиенты для заправки для салата:

2 ст.л. сметаны

2 ч.л. зернистой горчицы

1 ч.л. меда

соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе тонкими слайсами.

2. Добавьте сушеный чеснок, паприку, соль, перец, немного масла и вымешайте.

3. Обжарьте на малом количестве масла 10 минут до золотистости.

4. В тарелку выложить нарезанный айсберг, черри, огурец, шарики моцареллы, кукурузу, курицу.

5. Для заправки салата соединить сметану, зернистую горчицу, мед, сушеный чеснок, соль и перец, хорошо вымешать.

