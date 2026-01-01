Легкий салат с курицей и овощами: готовится без майонеза
После новогоднего празднования хочется легких блюд, которые не отягощают желудок. На этот случай прекрасно подходит салат с курицей и овощами. Вместо классического майонеза используйте заправку на основе сметаны, горчицы и меда.
Идея приготовления легкого салата с курицей опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 250 г айсберга
- 400 г куриного филе
- 12 шт. черри
- 12 шариков моцареллы
- заправка к филе: соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло
- 1 огурец
- 120 г кукурузы
Ингредиенты для заправки для салата:
- 2 ст.л. сметаны
- 2 ч.л. зернистой горчицы
- 1 ч.л. меда
- соль, перец, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе тонкими слайсами.
2. Добавьте сушеный чеснок, паприку, соль, перец, немного масла и вымешайте.
3. Обжарьте на малом количестве масла 10 минут до золотистости.
4. В тарелку выложить нарезанный айсберг, черри, огурец, шарики моцареллы, кукурузу, курицу.
5. Для заправки салата соединить сметану, зернистую горчицу, мед, сушеный чеснок, соль и перец, хорошо вымешать.
