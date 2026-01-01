Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Легкий салат с курицей и овощами: готовится без майонеза

После новогоднего празднования хочется легких блюд, которые не отягощают желудок. На этот случай прекрасно подходит салат с курицей и овощами. Вместо классического майонеза используйте заправку на основе сметаны, горчицы и меда.

Идея приготовления легкого салата с курицей опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 250 г айсберга
  • 400 г куриного филе
  • 12 шт. черри
  • 12 шариков моцареллы
  • заправка к филе: соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, масло
  • 1 огурец
  • 120 г кукурузы

Ингредиенты для заправки для салата:

  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 ч.л. зернистой горчицы
  • 1 ч.л. меда
  • соль, перец, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе тонкими слайсами.

2. Добавьте сушеный чеснок, паприку, соль, перец, немного масла и вымешайте.

3. Обжарьте на малом количестве масла 10 минут до золотистости.

4. В тарелку выложить нарезанный айсберг, черри, огурец, шарики моцареллы, кукурузу, курицу.

5. Для заправки салата соединить сметану, зернистую горчицу, мед, сушеный чеснок, соль и перец, хорошо вымешать.

