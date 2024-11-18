Легкий салат с мясом, авокадо и зеленью: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день
Легкие салаты – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, добавив полезное авокадо, ароматное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата из овощей, зелени, авокадо.
Ингредиенты:
- Черри(12 штук)
- Банка консервированной кукурузы
- 1 авокадо
- Зелень(кинза, зеленый лук)
- Сухарики (по желанию)
- Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)
Для соуса:
- Соевый соус
- Масло оливковое
- Лимон
- Чайная ложка горчицы
Способ приготовления:
1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).
2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу и петрушку.
3. Заправка: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, хорошо размешайте и заправьте салат.
4. Также добавьте поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).
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