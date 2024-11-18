Легкие салаты – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, добавив полезное авокадо, ароматное масло.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата из овощей, зелени, авокадо.

Ингредиенты:

Черри(12 штук)

Банка консервированной кукурузы

1 авокадо

Зелень(кинза, зеленый лук)

Сухарики (по желанию)

Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)

Для соуса:

Соевый соус

Масло оливковое

Лимон

Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).

2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу и петрушку.

3. Заправка: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, хорошо размешайте и заправьте салат.

4. Также добавьте поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: