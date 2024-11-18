Легкий салат с мясом, авокадо и зеленью: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Легкие салаты – лучшее блюдо как для праздничного стола, так и на каждый день. Готовить их лучше всего из сезонных овощей, зелени, добавив полезное авокадо, ароматное масло. 

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого и простого в приготовлении салата из овощей, зелени, авокадо. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Черри(12 штук)
  • Банка консервированной кукурузы
  • 1 авокадо
  • Зелень(кинза, зеленый лук)
  • Сухарики (по желанию)
  • Кунжут (немножко поджарить на сухой сковороде)

Для соуса:

  • Соевый соус
  • Масло оливковое
  • Лимон
  • Чайная ложка горчицы

Способ приготовления: 

1. Нарежьте отварную телятину (варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса).

Мясо с помидорами

2. Добавьте нарезанные черри, баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу и петрушку.

Приготовление салата

3. Заправка: смешайте соевый соус+масло+лимон+чайная ложка горчицы, хорошо размешайте и заправьте салат.

Заправка для салата

4. Также добавьте поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).

Готовый салат

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