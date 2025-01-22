Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо за 10 минут для обеда или ужина, отличным вариантом будет салат из овощей, зелени, с сыром, филе, морепродуктами и субпродуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из айсберга или пекинской капусты, с копченным филе и с сухариками.

Ингредиенты:

айсберг/пекинская капуста/листья салата

огурцы

помидоры

копченое куриное филе

сыр

майонез

сухарики

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты (приблизительно в равном количестве) нарезаем средним кубиком.

2. Переложите в миску и заправляем майонезом, перемешайте.

Перекладываем на тарелку и сверху выкладываем сухарики!

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