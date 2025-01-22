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Легкий салат с пекинской капусты: рецепт бюджетного блюда на каждый день
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо за 10 минут для обеда или ужина, отличным вариантом будет салат из овощей, зелени, с сыром, филе, морепродуктами и субпродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из айсберга или пекинской капусты, с копченным филе и с сухариками.
Ингредиенты:
- айсберг/пекинская капуста/листья салата
- огурцы
- помидоры
- копченое куриное филе
- сыр
- майонез
- сухарики
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты (приблизительно в равном количестве) нарезаем средним кубиком.
2. Переложите в миску и заправляем майонезом, перемешайте.
Перекладываем на тарелку и сверху выкладываем сухарики!
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