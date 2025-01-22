Легкий салат с пекинской капусты: рецепт бюджетного блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо за 10 минут для обеда или ужина, отличным вариантом будет салат из овощей, зелени, с сыром, филе, морепродуктами и субпродуктами. 

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из айсберга или пекинской капусты, с копченным филе и с сухариками.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • айсберг/пекинская капуста/листья салата
  • огурцы
  • помидоры
  • копченое куриное филе
  • сыр
  • майонез
  • сухарики

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты (приблизительно в равном количестве) нарезаем средним кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску и заправляем майонезом, перемешайте.

Приготовление блюда

Перекладываем на тарелку и сверху выкладываем сухарики!

Готовый салат

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