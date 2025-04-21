После сытных праздничных застолий всегда хочется легкой питательной пищи. На этот случай отлично подходит салат. Можно совместить свежую зелень, овощи – именно сейчас сезон всех этих продуктов. Для заправки используйте авокадо и шпинат.

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Идея приготовления легкого зеленого салата опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Майонеза или масла в составе нет.

Ингредиенты:

микс зелени

кукуруза

белая фасоль

помидоры черри

огурцы – 2 шт.

сладкий перец

куриное филе – 1 шт.

Ингредиенты для зеленой заправки:

половина авокадо

шпинат

чеснок – 1-2 зубчика

греческий йогурт – 100 г

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К миксу зелени добавить кукурузу, фасоль.

2. Нарезать овощи.

3. Замариновать куриное филе.

4. Обжарить до золотистого цвета.

5. Для заправки все ингредиенты взбить блендером до однородности.

6. Заправить салат.

7. Всё хорошо перемешать.

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