Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

После сытных праздничных застолий всегда хочется легкой питательной пищи. На этот случай отлично подходит салат. Можно совместить свежую зелень, овощи – именно сейчас сезон всех этих продуктов. Для заправки используйте авокадо и шпинат.

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Идея приготовления легкого зеленого салата опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Майонеза или масла в составе нет.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

Ингредиенты:

  • микс зелени
  • кукуруза
  • белая фасоль
  • помидоры черри
  • огурцы – 2 шт.
  • сладкий перец
  • куриное филе – 1 шт.

Ингредиенты для зеленой заправки:

  • половина авокадо
  • шпинат
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • греческий йогурт – 100 г
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

1. К миксу зелени добавить кукурузу, фасоль.

2. Нарезать овощи.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

3. Замариновать куриное филе.

4. Обжарить до золотистого цвета.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

5. Для заправки все ингредиенты взбить блендером до однородности.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

6. Заправить салат.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

7. Всё хорошо перемешать.

Легкий весенний салат с зеленой заправкой: следует приготовить после сытных застолий

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