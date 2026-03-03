Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу
Заливные пироги – идеальная альтернатива хлебу и пиццы. А готовятся они очень просто и быстро, достаточно всего лишь сделать правильно тесто. А для начинки подойдут любые овощи, мясо, консервы, сыр, грибы, колбаса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с брокколи и колбасой.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ст.л сахара
- 0.5 ч.л соли
- 30 г сливочного масла
- 350 мл кефира
- 300 г муки
- 7 г разрыхлителя
Начинка:
- 5-6 соцветий брокколи
- вареная колбаса
Способ приготовления:
1. Яйца комнатной температуры соединяем с сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. Вливаем теплый кефир, просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.
2. Брокколи отвариваем 2 минуты в кипящей воде. Колбасу нарезаем на кусочки.
3. В форму выливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остатком теста. Выпекаем в разогретой до 180С духовке +- 50 минут.
