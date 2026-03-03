Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
747
Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

Заливные пироги – идеальная альтернатива хлебу и пиццы. А готовятся они очень просто и быстро, достаточно всего лишь сделать правильно тесто. А для начинки подойдут любые овощи, мясо, консервы, сыр, грибы, колбаса.

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с брокколи и колбасой. 

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 1 ст.л сахара
  • 0.5 ч.л соли
  • 30 г сливочного масла
  • 350 мл кефира
  • 300 г муки
  • 7 г разрыхлителя

Начинка:

  • 5-6 соцветий брокколи
  • вареная колбаса

Способ приготовления: 

1. Яйца комнатной температуры соединяем с сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. Вливаем теплый кефир, просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

2. Брокколи отвариваем 2 минуты в кипящей воде. Колбасу нарезаем на кусочки.

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

3. В форму выливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остатком теста. Выпекаем в разогретой до 180С духовке +- 50 минут.

Легкий заливной пирог с колбасой и брокколи: самый легкий рецепт вкусной альтернативы хлебу

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты