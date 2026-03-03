Заливные пироги – идеальная альтернатива хлебу и пиццы. А готовятся они очень просто и быстро, достаточно всего лишь сделать правильно тесто. А для начинки подойдут любые овощи, мясо, консервы, сыр, грибы, колбаса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного заливного пирога, с брокколи и колбасой.

Ингредиенты:

3 яйца

1 ст.л сахара

0.5 ч.л соли

30 г сливочного масла

350 мл кефира

300 г муки

7 г разрыхлителя

Начинка:

5-6 соцветий брокколи

вареная колбаса

Способ приготовления:

1. Яйца комнатной температуры соединяем с сахаром, солью и растопленным сливочным маслом. Вливаем теплый кефир, просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

2. Брокколи отвариваем 2 минуты в кипящей воде. Колбасу нарезаем на кусочки.

3. В форму выливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остатком теста. Выпекаем в разогретой до 180С духовке +- 50 минут.

