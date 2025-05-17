Ленивая ачма из лаваша: готовится всего 20 минут

Классическая ачма готовится из тонкого отварного теста. Но если вы ищете более простой рецепт - можно использовать обычный лаваш. С ним блюдо будет в духовке всего 20 минут.

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Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Получится очень вкусно, если совместить два вида сыра.

Ингредиенты:

большой лаваш – 2 шт.

адыгейский сыр – 300 г

твердый сыр – 200 г

кефир – 300 г

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр натереть на крупной терке.

2. Для заливки смешать яйца с кефиром и щепоткой соли.

3. Духовку разогреть до 180 градусов (режим вверх-низ).

4. Лаваш выложить накрест в форму для запекания (так, чтобы края свисали по бокам).

5. Вылить на лаваш немного заливки, адыгейский и твердый сыр.

6. Накрыть лавашем и повторить слои. Последний слой должен быть сырным и его накрыть свисающими краями лаваша.

7. Смазать сверху яично-кефирной заливкой.

8. Отправить запекаться в духовку на 10 минут без конвекции и допекаем еще 10 минут с конвекцией.

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