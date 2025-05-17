Ленивая ачма из лаваша: готовится всего 20 минут
Классическая ачма готовится из тонкого отварного теста. Но если вы ищете более простой рецепт - можно использовать обычный лаваш. С ним блюдо будет в духовке всего 20 минут.
Идея приготовления ленивой ачмы из лаваша опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Получится очень вкусно, если совместить два вида сыра.
Ингредиенты:
- большой лаваш – 2 шт.
- адыгейский сыр – 300 г
- твердый сыр – 200 г
- кефир – 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на крупной терке.
2. Для заливки смешать яйца с кефиром и щепоткой соли.
3. Духовку разогреть до 180 градусов (режим вверх-низ).
4. Лаваш выложить накрест в форму для запекания (так, чтобы края свисали по бокам).
5. Вылить на лаваш немного заливки, адыгейский и твердый сыр.
6. Накрыть лавашем и повторить слои. Последний слой должен быть сырным и его накрыть свисающими краями лаваша.
7. Смазать сверху яично-кефирной заливкой.
8. Отправить запекаться в духовку на 10 минут без конвекции и допекаем еще 10 минут с конвекцией.
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