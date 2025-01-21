Ленивая лазанья для любителей ресторанных блюд: все готовится на одной сковородке
Лазанья – это одна из самых популярных трав, впервые появившаяся в Италии. Из тех под это основное блюдо приобрело популярность не только на своей родине, но и далеко за ее пределами.
Если у вас нет ни времени, ни желания долго заниматься приготовлением этого блюда, можно воспользоваться облегченным рецептом, опубликованным в Instagram фудблогером с ником anny cooking. В результате на вашем столе довольно быстро появится очень вкусная и ленивая лазанья.
Ингредиенты
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Фарш – 500 гр
- Томатная паста – 4 ст.л.
- Вода – 500-700 мл
- Листья лазаньи – 10 шт
- Масло
- Соль
- Перец
- Орегано
- Пармезан для подачи
Способ приготовления
1. Лук нарезаем кубиком, морковь трем на мелкой терке и тушим все вместе до золотистости на сковороде с растительным маслом.
2. Фарш смешиваем с водой и разбиваем комочки.
3. Добавляем фарш вместе с водой к тушеным овощам, вместе с чесноком и томатной пастой.
4. Добавляем специи и тушим в течение часа на минимальном огне.
5. Добавляем немного воды и листы лазаньи. Накрываем крышкой и готовим еще около 15 минут.
6. Добавляем натертый творог. Перемешиваем и подаем на стол.
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