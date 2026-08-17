Когда хочется приготовить что-нибудь сытное, но не тратить много времени на классическую лазанью, можно сделать упрощенный вариант с баклажанами. В этом блюде тонкие ломтики овощей сочетаются с мясной начинкой, сливочным соусом, сыром и хрустящим тестом фило. В результате получается сочная запеканка с румяной сырной корочкой.

Идея приготовления сытной лазаньи из баклажанов на обед опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

фарш – 500 г

томатно-пряный соус – по вкусу

тесто фило – 5 листов

моцарелла – 250 г

сливки 15% – 200 мл.

крем-сыр – 150 г

пармезан – 60 г

сливочное масло – для смазывания теста

растительное масло – для баклажанов

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны хорошо промойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Выложите их на противень, слегка смажьте маслом, посолите и поперчите. Запекайте примерно 10 минут, чтобы овощи стали мягче.

2. Тем временем приготовьте мясную начинку. На разогретой сковороде обжарьте фарш, разбивая комочки лопаткой. Добавьте томатно-пряный соус и примерно 200 мл. воды. Перемешайте и тушите ещё несколько минут, чтобы начинка стала сочной и приобрела насыщенный вкус.

3. Для сливочного соуса нагрейте сливки на небольшом огне. Добавьте крем-сыр и перемешайте до однородности. Затем всыпьте половину натертого пармезана, добавьте черный перец и, при необходимости, немного соли.

4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите два листа теста фило, слегка смазывая их маслом. Сверху выложите слой баклажанов, мясную начинку, сливочный соус и часть моцареллы.

5. Продолжайте выкладывать слои в той же последовательности. Если для верхнего слоя уже не хватает места для теста фило, его можно не добавлять. В таком случае завершите блюдо сливочным соусом, моцареллой и оставшимся пармезаном.

6. Поставьте форму в разогретую до 190-200 градусов духовку. Запекайте примерно 25–30 минут, пока сверху не образуется аппетитная золотистая корочка.

7. Готовую "ленивую" лазанью оставьте примерно на 10 минут. За это время начинка немного уплотнится, поэтому блюдо будет легче нарезать и подавать.

8. В результате получается сочная лазанья с баклажанами, мясным фаршем и двумя видами соуса. Нежные овощи, насыщенная томатная начинка, сливочный сыр и хрустящее тесто фило хорошо сочетаются в одном блюде.

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