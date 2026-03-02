Ленивая лазанья на сковородке: как приготовить сытное блюдо без заморочки
Лазанья – сытное блюдо на каждый день и даже для праздничного стола. В нем уже готовые макаронные листы прекрасно сочетаются с сочным мясным фаршем. А для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться рецептом на сковороде.
Идея приготовления ленивой лазаньи на сковороде опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- листы лазаньи (разломанные на кусочки).
- фарш (говяжий или ассорти) – 300-500 г, лук, морковь перец,специи, чеснок.
- томатная паста или томатный сок.
- твердый сыр, моцарелла или пармезан.
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистости.
2. Добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки лопаткой.
3. Добавьте томаты или пасту, специи (соль, перец, базилик) и немного воды или бульона.
4. Протушите 5-7 минут.
5. Выложите разломанные листы лазаньи прямо в соус так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
6. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 10-15 минут до готовности пасты.
7. Хорошо посыпать сверху тертым сыром, снова накрыть крышкой на 1-2 минуты, чтобы он расплавился.
