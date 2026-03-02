Лазанья – сытное блюдо на каждый день и даже для праздничного стола. В нем уже готовые макаронные листы прекрасно сочетаются с сочным мясным фаршем. А для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться рецептом на сковороде.

Идея приготовления ленивой лазаньи на сковороде опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

листы лазаньи (разломанные на кусочки).

фарш (говяжий или ассорти) – 300-500 г, лук, морковь перец,специи, чеснок.

томатная паста или томатный сок.

твердый сыр, моцарелла или пармезан.

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до золотистости.

2. Добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки лопаткой.

3. Добавьте томаты или пасту, специи (соль, перец, базилик) и немного воды или бульона.

4. Протушите 5-7 минут.

5. Выложите разломанные листы лазаньи прямо в соус так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.

6. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 10-15 минут до готовности пасты.

7. Хорошо посыпать сверху тертым сыром, снова накрыть крышкой на 1-2 минуты, чтобы он расплавился.

