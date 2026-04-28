Ленивая намазка из моркови: готовится за считанные минуты
Ленивая намазка из моркови – простой вариант быстрого перекуса, когда нужно что-то приготовить без лишних усилий. Она состоит из доступных ингредиентов и готовится буквально за несколько минут. Такая закуска хорошо подходит для бутербродов на каждый день или как дополнение к столу. Вкус получается нежным, с легкой пикантностью. Рецепт не требует кулинарного опыта, поэтому справится каждый.
Идея приготовления ленивой намазки из моркови опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- плавленый сыр – 2 шт.
- морковь – 1 средняя
- яйца вареные – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите морковь и натрите ее на мелкой терке.
2. Так же натрите плавленый сыр и вареные яйца, чтобы масса была нежной и однородной.
3. Измельчите чеснок и добавьте его к подготовленным ингредиентам.
4. Добавьте соль и специи по вкусу.
5. Заправьте все небольшим количеством майонеза и хорошо перемешайте до кремовой консистенции.
6. При необходимости отрегулируйте густоту – намазка должна легко наноситься на хлеб.
