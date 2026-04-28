Ленивая намазка из моркови – простой вариант быстрого перекуса, когда нужно что-то приготовить без лишних усилий. Она состоит из доступных ингредиентов и готовится буквально за несколько минут. Такая закуска хорошо подходит для бутербродов на каждый день или как дополнение к столу. Вкус получается нежным, с легкой пикантностью. Рецепт не требует кулинарного опыта, поэтому справится каждый.

Идея приготовления ленивой намазки из моркови опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

плавленый сыр – 2 шт.

морковь – 1 средняя

яйца вареные – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите морковь и натрите ее на мелкой терке.

2. Так же натрите плавленый сыр и вареные яйца, чтобы масса была нежной и однородной.

3. Измельчите чеснок и добавьте его к подготовленным ингредиентам.

4. Добавьте соль и специи по вкусу.

5. Заправьте все небольшим количеством майонеза и хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

6. При необходимости отрегулируйте густоту – намазка должна легко наноситься на хлеб.

