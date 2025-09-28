Ленивая намазка из моркови и плавленого сыра: рецепт бюджетной закуски на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
594
Вкусную сочную морковь часто используют для приготовления супов и зажарки. Также из такого овоща можно сделать ленивую намазку. Понадобится всего пять ингредиентов.

Идея приготовления морковной намазки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • морковь – 2 шт.
  • вареные яйца – 2 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • майонез – 3-4 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Отварить яйца.

2. На терке натереть морковь, яйца и плавленые сырки.

3. Все ингредиенты высыпать в глубокую емкость.

4. Для пикантности выдавить чеснок, добавить майонез.

5. Все хорошо перемешать.

