Вкусную сочную морковь часто используют для приготовления супов и зажарки. Также из такого овоща можно сделать ленивую намазку. Понадобится всего пять ингредиентов.

Идея приготовления морковной намазки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 2 шт.

вареные яйца – 2 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

майонез – 3-4 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

Способ приготовления:

1. Отварить яйца.

2. На терке натереть морковь, яйца и плавленые сырки.

3. Все ингредиенты высыпать в глубокую емкость.

4. Для пикантности выдавить чеснок, добавить майонез.

5. Все хорошо перемешать.

