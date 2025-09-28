Видео дня
Ленивая намазка из моркови и плавленого сыра: рецепт бюджетной закуски на каждый день и для праздничного стола
Вкусную сочную морковь часто используют для приготовления супов и зажарки. Также из такого овоща можно сделать ленивую намазку. Понадобится всего пять ингредиентов.
Идея приготовления морковной намазки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 2 шт.
- вареные яйца – 2 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- майонез – 3-4 ст.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
Способ приготовления:
1. Отварить яйца.
2. На терке натереть морковь, яйца и плавленые сырки.
3. Все ингредиенты высыпать в глубокую емкость.
4. Для пикантности выдавить чеснок, добавить майонез.
5. Все хорошо перемешать.
