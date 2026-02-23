Все рецепты
Ленивая намазка из моркови и сыра: готовится 5 минут
Вкусную домашнюю намазку можно приготовить из моркови и сыра. Также добавьте немного чеснока и заправьте все майонезом. Можно просто намазать на хлеб или подать в тарталетках.
Идея приготовления вкусной намазки с морковью и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 2 шт. (по 90-100 г)
- вареные яйца – 2 шт.
- морковь – 1 средняя (вареная)
- чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)
- майонез или густой йогурт – 2-3 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Морковь отварить или запечь.
2. Натереть на мелкой терке.
3. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).
4. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль.
5. Хорошо перемешать до однородности.
