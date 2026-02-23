Вкусную домашнюю намазку можно приготовить из моркови и сыра. Также добавьте немного чеснока и заправьте все майонезом. Можно просто намазать на хлеб или подать в тарталетках.

Идея приготовления вкусной намазки с морковью и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 шт. (по 90-100 г)

вареные яйца – 2 шт.

морковь – 1 средняя (вареная)

чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)

майонез или густой йогурт – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь отварить или запечь.

2. Натереть на мелкой терке.

3. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).

4. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль.

5. Хорошо перемешать до однородности.

