Ленивая намазка из моркови и сыра: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Вкусную домашнюю намазку можно приготовить из моркови и сыра. Также добавьте немного чеснока и заправьте все майонезом. Можно просто намазать на хлеб или подать в тарталетках.

Идея приготовления вкусной намазки с морковью и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

  • плавленый сырок – 2 шт. (по 90-100 г)
  • вареные яйца – 2 шт.
  • морковь – 1 средняя (вареная)
  • чеснок – 1-2 зубчика (по вкусу)
  • майонез или густой йогурт – 2-3 ст. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь отварить или запечь.

2. Натереть на мелкой терке.

3. Плавленые сырки и яйца также натереть мелко (чтобы намазка была нежная).

4. Добавить измельченный чеснок, майонез (или йогурт), соль.

5. Хорошо перемешать до однородности.

