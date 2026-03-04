Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Ленивая намазка из свеклы: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
Добавить свеклу в рацион можно в виде намазки. Просто отварите овощ, соедините его с яйцами и плавлеными сырками. Готовое блюдо очень вкусно подавать просто на хлебе.

Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • плавленый сырок – 1-2 шт.
  • яйца вареные – 2 шт.
  • фета – 40 г
  • соль
  • чеснок
  • майонез/сметана

Способ приготовления:

1. Натереть свеклу, вареные яйца и плавленый сырок на крупную терку.

2. По желанию еще добавить немного феты и чеснок.

4. заправить майонезом и сметной.

5. Все хорошо перемешать.

