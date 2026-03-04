Все рецепты
Ленивая намазка из свеклы: готовится за считанные минуты
Добавить свеклу в рацион можно в виде намазки. Просто отварите овощ, соедините его с яйцами и плавлеными сырками. Готовое блюдо очень вкусно подавать просто на хлебе.
Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- плавленый сырок – 1-2 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- фета – 40 г
- соль
- чеснок
- майонез/сметана
Способ приготовления:
1. Натереть свеклу, вареные яйца и плавленый сырок на крупную терку.
2. По желанию еще добавить немного феты и чеснок.
4. заправить майонезом и сметной.
5. Все хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: