Добавить свеклу в рацион можно в виде намазки. Просто отварите овощ, соедините его с яйцами и плавлеными сырками. Готовое блюдо очень вкусно подавать просто на хлебе.

Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

плавленый сырок – 1-2 шт.

яйца вареные – 2 шт.

фета – 40 г

соль

чеснок

майонез/сметана

Способ приготовления:

1. Натереть свеклу, вареные яйца и плавленый сырок на крупную терку.

2. По желанию еще добавить немного феты и чеснок.

4. заправить майонезом и сметной.

5. Все хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: