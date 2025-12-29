Лаваш – замечательная основа для приготовления не только быстрых закусок, но и сытного ужина. Можно сделать вкусную ленивую пиццу, для которой вам понадобится всего 20 минут. Добавьте любимую начинку из колбасы, твердого сыра и просто поместите все в духовку – получится очень вкусно.

Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1-2 шт.

колбаска – 200-250 г

твердый сыр – 150-200 г

кетчуп – 2-3 ст. л.

майонез – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лаваш разложить на ровной поверхности.

2. Смазать тонким слоем кетчупа и майонеза.

3. Колбаску мелко нарезать или натереть и равномерно разложить по лавашу.

4. Сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху.

5. Плотно сверните лаваш в рулет.

6. Нарежьте порционными кусочками.

7. Выложите в форму (можно с пергаментом или фольгой).

8. Запекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут, пока сыр расплавится и появится румяная корочка.

