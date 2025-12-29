Ленивая пицца для ужина за 20 минут: понадобится лаваш
Лаваш – замечательная основа для приготовления не только быстрых закусок, но и сытного ужина. Можно сделать вкусную ленивую пиццу, для которой вам понадобится всего 20 минут. Добавьте любимую начинку из колбасы, твердого сыра и просто поместите все в духовку – получится очень вкусно.
Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1-2 шт.
- колбаска – 200-250 г
- твердый сыр – 150-200 г
- кетчуп – 2-3 ст. л.
- майонез – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лаваш разложить на ровной поверхности.
2. Смазать тонким слоем кетчупа и майонеза.
3. Колбаску мелко нарезать или натереть и равномерно разложить по лавашу.
4. Сыр натрите на терке и щедро посыпьте сверху.
5. Плотно сверните лаваш в рулет.
6. Нарежьте порционными кусочками.
7. Выложите в форму (можно с пергаментом или фольгой).
8. Запекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут, пока сыр расплавится и появится румяная корочка.
