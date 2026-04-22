Ленивая пицца на сковородке – быстрый вариант для перекуса или легкого ужина. Для ее приготовления понадобятся простые ингредиенты и несколько минут времени. Основой выступает лаваш, который делает блюдо легким и хрустящим. Такая пицца получается сочной и ароматной. Рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное.

Идея приготовления ленивой пиццы из лаваша на сковородке опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

сыр твердый или полутвердый – по вкусу

ветчина – по вкусу

кетчуп – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сковородку слегка смажьте маслом и выложите один лист лаваша.

2. Посыпьте его частью натертого сыра, чтобы образовалась основа для пиццы.

3. Накройте вторым листом лаваша и смажьте поверхность кетчупом.

4. После этого выложите нарезанную ветчину и снова посыпьте сыром.

5. Накройте сковородку крышкой и готовьте на небольшом огне.

6. Через несколько минут сыр начнет плавиться, а лаваш станет румяным и хрустящим. Когда сыр полностью расплавится, ленивая пицца на сковородке готова.

