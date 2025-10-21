Вкусную домашнюю шарлотку можно приготовить даже без духовки. Такой десерт получится удачным на сковородке. Все, что нужно сделать, это воспользоваться следующим рецептом.

Видео дня

Идея приготовления шарлотки с яблоками и сыром на сковороде опубликована на стоирцни фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

цельнозерновая мука – 60 г

яблоки – 200 г

сыр бри – 40 г

яйца – 2 шт.

сахарозаменитель

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сметана – 80 г

Способ приготовления:

1. Яблоки и творог нарезать кубиками. Яйца взбить с сахарозаменителем и сметаной.

2. Добавить яблоки и сыр.

3. Муку просеять и добавить к яйцам, снова перемешать. Тесто не должно быть слишком жидким.

4. Выложить на сковородку.

5. Жарить под крышкой с двух сторон

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: