Видео дня
Ленивая шарлотка на сковородке: как приготовить
Вкусную домашнюю шарлотку можно приготовить даже без духовки. Такой десерт получится удачным на сковородке. Все, что нужно сделать, это воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления шарлотки с яблоками и сыром на сковороде опубликована на стоирцни фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- цельнозерновая мука – 60 г
- яблоки – 200 г
- сыр бри – 40 г
- яйца – 2 шт.
- сахарозаменитель
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- сметана – 80 г
Способ приготовления:
1. Яблоки и творог нарезать кубиками. Яйца взбить с сахарозаменителем и сметаной.
2. Добавить яблоки и сыр.
3. Муку просеять и добавить к яйцам, снова перемешать. Тесто не должно быть слишком жидким.
4. Выложить на сковородку.
5. Жарить под крышкой с двух сторон
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: