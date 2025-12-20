Все рецепты
Ленивая творожная запеканка без теста: понадобится лаваш
Для того, чтобы приготовить вкусную творожную запеканку, можно использовать обычный лаваш. Он выполняет функцию теста а, при этом, ничего не нужно вымешивать. Рецепт максимально вкусный и простой.
Идея приготовления ленивой творожной запеканки из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт. (200 г)
- яйца куриные – 6 шт. (330 г)
- кефир – 600 г
- творог кисломолочный 5% – 350 г
- соль – ½ ч.л.
- масло сливочное – 20 г
Способ приготовления:
1. Лаваш выложить в форму для запекания.
2. Взбить яйца с кефиром, солью.
3. Добавить сыр.
4. Залить смесь в форму.
5. Сверху выложить кусочки сливочного масла.
6. Запекать примерно 40 минут при температуре 180°C до румяного цвета.
