Для того, чтобы приготовить вкусную творожную запеканку, можно использовать обычный лаваш. Он выполняет функцию теста а, при этом, ничего не нужно вымешивать. Рецепт максимально вкусный и простой.

Идея приготовления ленивой творожной запеканки из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт. (200 г)

яйца куриные – 6 шт. (330 г)

кефир – 600 г

творог кисломолочный 5% – 350 г

соль – ½ ч.л.

масло сливочное – 20 г

Способ приготовления:

1. Лаваш выложить в форму для запекания.

2. Взбить яйца с кефиром, солью.

3. Добавить сыр.

4. Залить смесь в форму.

5. Сверху выложить кусочки сливочного масла.

6. Запекать примерно 40 минут при температуре 180°C до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: