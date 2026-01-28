Все рецепты
Ленивая запеканка из готовой творожной массы: делимся элементарным рецептом
Чтобы долго не возиться с приготовлением запеканки, используйте готовую творожную массу. Ее можно найти в любом магазине. Просто добавьте несколько простых ингредиентов, чтобы запеканка держала форму и получилась золотистой.
Идея приготовления простой творожной запеканки опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- творожная масса – 600 г
- яйца – 3 шт.
- сливки – 100 г
- ваниль или ванильный сахар
- сахар – по вкусу
- изюм или ягоды
Способ приготовления:
1. Творожную массу выложить в миску.
2. Добавить яйца и сливки.
3. Хорошо перемешать до однородной массы.
4. Переложить в форму, застеленную пергаментом.
5. Выпекать при температуре 170-180°C 40-45 минут до золотистой корочки.
