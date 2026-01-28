Чтобы долго не возиться с приготовлением запеканки, используйте готовую творожную массу. Ее можно найти в любом магазине. Просто добавьте несколько простых ингредиентов, чтобы запеканка держала форму и получилась золотистой.

Идея приготовления простой творожной запеканки опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

творожная масса – 600 г

яйца – 3 шт.

сливки – 100 г

ваниль или ванильный сахар

сахар – по вкусу

изюм или ягоды

Способ приготовления:

1. Творожную массу выложить в миску.

2. Добавить яйца и сливки.

3. Хорошо перемешать до однородной массы.

4. Переложить в форму, застеленную пергаментом.

5. Выпекать при температуре 170-180°C 40-45 минут до золотистой корочки.

