Ленивая запеканка из лаваша, с творогом и кефиром: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, запеканок, а также трубочек с разными начинками. Еще он может быть основой для "Наполеона". 

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Запеканка из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного запеканки из лаваша, с кефиром и творогом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • лаваш 2 листа
  • кефир 600 мл.
  • яйца 6 шт.
  • творог кисломолочный 300 г
  • соль 0,5 ч.л
  • масло 50 г

Способ приготовления: 

1. Сложите лаваш, выложите в форму для запекания.

Лаваш для блюда

2. Смешайте кефир, яйца, соль, творог, перебейте блендером до однородности.

Заливка для запеканки

3. Залейте лаваш, выложите сверху порезанное масло. Выпекайте 40 минут при 180С. 

Готовая запеканка

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