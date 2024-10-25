Запеканка из лаваша

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных пирогов, запеканок, а также трубочек с разными начинками. Еще он может быть основой для "Наполеона".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного запеканки из лаваша, с кефиром и творогом.

Ингредиенты:

лаваш 2 листа

кефир 600 мл.

яйца 6 шт.

творог кисломолочный 300 г

соль 0,5 ч.л

масло 50 г

Способ приготовления:

1. Сложите лаваш, выложите в форму для запекания.

2. Смешайте кефир, яйца, соль, творог, перебейте блендером до однородности.

3. Залейте лаваш, выложите сверху порезанное масло. Выпекайте 40 минут при 180С.

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