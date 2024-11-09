Баклажаны – это отличный овощ для того, чтобы сделать вкусные праздничные рулетики. Вместо майонеза, который все привыкли использовать для такой закуски, можно сделать оригинальную ореховую начинку. Вкус блюда вас действительно удивит

Видео дня

Идея приготовления баклажановых рулетиков с орехами и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Кусочки баклажанов нужно просто пожарить на сковороде.

Ингредиенты:

средние баклажаны – 2 шт.

грецкие орехи – 70 г

чеснок – 1 зубчик

небольшой пучок петрушки

соль – по вкусу

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. У баклажанов отрезать хвостики и порезать тонкими слайсами.

2. Сложить баклажаны в миску, присолить и оставить на 30 минут.

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.

4. Баклажаны промокнуть бумажным полотенцем и обжарить с двух сторон до золотистости.

5. Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце.

6. Для начинки измельчить блендером орехи, чеснок и петрушку.

7. На баклажан выложить 1 ч.л. начинки и закрутить рулетик. Так повторите со всеми баклажанами и начинкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: