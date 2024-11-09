Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

Баклажаны – это отличный овощ для того, чтобы сделать вкусные праздничные рулетики. Вместо майонеза, который все привыкли использовать для такой закуски, можно сделать оригинальную ореховую начинку. Вкус блюда вас действительно удивит

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Идея приготовления баклажановых рулетиков с орехами и чесноком опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Кусочки баклажанов нужно просто пожарить на сковороде.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

Ингредиенты:

  • средние баклажаны – 2 шт.
  • грецкие орехи – 70 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • небольшой пучок петрушки
  • соль – по вкусу
  • масло для обжаривания

Способ приготовления:

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

1. У баклажанов отрезать хвостики и порезать тонкими слайсами.

2. Сложить баклажаны в миску, присолить и оставить на 30 минут.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

3. Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

4. Баклажаны промокнуть бумажным полотенцем и обжарить с двух сторон до золотистости.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

5. Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

6. Для начинки измельчить блендером орехи, чеснок и петрушку.

7. На баклажан выложить 1 ч.л. начинки и закрутить рулетик. Так повторите со всеми баклажанами и начинкой.

Ленивые баклажановые рулетики с оригинальной начинкой: вариант закуски на любой случай

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