Ленивые блинчики из лаваша – это простой и быстрый способ приготовить любимый десерт без замешивания теста. Блюдо требует минимум ингредиентов и подходит для тех, кто хочет приготовить что-то сладкое за считанные минуты. Лаваш отлично держит форму, а начинка из творога получается нежной и ароматной.

Идея приготовления ленивых блинчиков из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

творог – 200 г

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

яйцо – 2 шт.

молоко – 100 мл.

сметана или йогурт – 100 г

сахар – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, яйцо, сахар и ванильный сахар до однородной консистенции.

2. Лаваш нарежьте на ровные квадраты или прямоугольники – их размер можно выбирать по своему усмотрению.

3. На каждый кусочек выложите немного сырной начинки и заверните в небольшие трубочки.

4. Подготовьте форму для запекания и плотно выложите в нее все трубочки из лаваша.

5. Отдельно сделайте заливку: смешайте яйцо с сахаром, добавьте молоко и сметану или йогурт.

6. Тщательно перемешайте и равномерно залейте этой смесью трубочки в форме.

7. Запекайте блинчики примерно 35 минут при температуре 180 °C, пока верх станет золотистым.

8. Подавайте теплыми – так блюдо на вкус наиболее нежно и ароматно.

