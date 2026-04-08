Ленивые бутерброды со шпротами: простой рецепт закуски на любой случай
Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску, простые рецепты становятся настоящим спасением. Ленивые бутерброды со шпротами – это классическое сочетание ингредиентов, которое всегда уместно. Они подходят как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты, а выглядят аппетитно и привлекательно. Именно поэтому этот вариант часто выбирают для гостей или семейных встреч.
Идея приготовления бутербродов со шпротами для праздничного стола опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- шпроты – 1 банка
- крем-сыр – 150 г
- помидор – 1–2 шт.
- укроп – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать багет ломтиками.
2. Выложить ломтики на противень и подсушить в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.
3. Смазать подсушенный багет крем-сыром.
4. Выложить сверху шпроты.
5. Нарезать помидоры полукольцами и добавить на бутерброды.
6. Добавить измельченный укроп и украсить сверху майонезом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: