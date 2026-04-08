Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску, простые рецепты становятся настоящим спасением. Ленивые бутерброды со шпротами – это классическое сочетание ингредиентов, которое всегда уместно. Они подходят как для праздничного стола, так и для ежедневного перекуса. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты, а выглядят аппетитно и привлекательно. Именно поэтому этот вариант часто выбирают для гостей или семейных встреч.

Идея приготовления бутербродов со шпротами для праздничного стола опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

шпроты – 1 банка

крем-сыр – 150 г

помидор – 1–2 шт.

укроп – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать багет ломтиками.

2. Выложить ломтики на противень и подсушить в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

3. Смазать подсушенный багет крем-сыром.

4. Выложить сверху шпроты.

5. Нарезать помидоры полукольцами и добавить на бутерброды.

6. Добавить измельченный укроп и украсить сверху майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: